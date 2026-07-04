برنامه دیدارهای یک هشتم نهایی؛ شروع نبردهای حساس با کانادا - مراکش

به گزارش خبرنگار مهر، با حذف تیم ملی فوتبال غنا و صعود کلمبیا که صبح امروز (شنبه ۱۳ تیر) رقم خورد، چهره ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره مسابقات جام جهانی مشخص شد.
کانادا، برزیل، پاراگوئه، مراکش، نروژ، فرانسه، مکزیک، انگلیس، بلژیک، آمریکا، اسپانیا، پرتغال، سوئیس، مصر، آرژانتین و کلمبیا تیم هایی هستند که موفق به حضور در این مرحله شدند.
برنامه دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
شنبه ۱۳ تیر
کانادا - مراکش، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه «انآرجی» هیوستون
یکشنبه ۱۴ تیر
پاراگوئه - فرانسه، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه «لینکلن فایننشال فیلد» فیلادلفیا
برزیل - نروژ، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه «متلایف» نیویورک
دوشنبه ۱۵ تیر
مکزیک - انگلیس، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه «آزتکا» مکزیکو سیتی
پرتغال - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه «اتی اند تی» دالاس
سهشنبه ۱۶ تیر
آمریکا - بلژیک، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل
آرژانتین - مصر، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا
سوئیس - کلمبیا، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه «بیسیپِلیس» ونکوور
نظر شما