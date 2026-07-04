اولویت سازمان غذا و دارو در تأمین نیازهای دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با تأکید بر سیاست‌های این سازمان در حوزه تأمین فرآورده‌های سلامت، اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی، یکی از سیاست‌های راهبردی کشور و از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است و تمامی تصمیمات در این حوزه با هدف تأمین منافع مردم، حفظ سلامت جامعه و رعایت قانون اتخاذ می‌شود.

وی افزود: حمایت از تولید، صرفاً یک رویکرد اجرایی نیست، بلکه سیاستی کلان و مورد تأکید نظام است. سازمان غذا و دارو نیز در همین چارچوب، از توسعه توان تولید داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت ظرفیت‌های کشور حمایت می‌کند.

حبیبی با اشاره به نقش تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌های حوزه سلامت، گفت: تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای مختلف حوزه فرآورده‌های سلامت اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده‌های غذایی، مکمل‌ها و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، نمایندگان قانونی فعالان این حوزه هستند و ارتباط آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی، بخشی از فرآیند کارشناسی، انتقال دیدگاه‌های تخصصی و تصمیم‌سازی در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه رسالت اصلی این سازمان، تأمین نیازهای مردم است، تصریح کرد: در حوزه فرآورده‌های سلامت نباید میان تولید و واردات تقابل ایجاد کرد. هدف نهایی، تأمین به‌موقع و پایدار نیازهای مردم است. هرجا امکان تأمین نیاز کشور از طریق تولید داخلی وجود داشته باشد، حمایت از تولید در اولویت قرار دارد، اما در شرایطی مانند بروز بحران، جنگ، اختلال در زنجیره تأمین یا کمبود مواد اولیه، واردات نیز در چارچوب قانون و با هدف جلوگیری از کمبود و حفظ سلامت مردم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی علاوه بر تأمین نیاز کشور، در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، افزایش سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات و تقویت اقتصاد ملی نقش مؤثری دارند و به همین دلیل حمایت از تولید، آثار گسترده‌ای فراتر از حوزه سلامت دارد. با این حال، هر زمان که تأمین نیاز مردم با محدودیت مواجه شود، سازمان غذا و دارو از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ایجاد کمبود استفاده خواهد کرد.

حبیبی تأکید کرد: نگاه سازمان غذا و دارو، تقابل میان تولیدکننده و واردکننده نیست، بلکه هر دو در چارچوب قانون و با هدف تأمین منافع مردم ایفای نقش می‌کنند. آنچه برای سازمان اهمیت دارد، دسترسی پایدار مردم به فرآورده‌های سلامت مورد نیاز و صیانت از سلامت جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو خود را متعهد به اجرای قانون، حمایت از تولید داخلی، تأمین پایدار فرآورده‌های سلامت، صیانت از حقوق مردم و حفظ اعتماد عمومی می‌داند و تمامی تصمیمات این سازمان بر پایه منافع مردم، شواهد کارشناسی و سیاست‌های کلان نظام اتخاذ می‌شود.