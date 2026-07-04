کشف ۱۴۸۴ قلم داروی قاچاق در مریوان؛ یک قاچاقچی دستگیر شد

سرهنگ کارآگاه عطا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال انواع داروی قاچاق توسط یک دستگاه خودروی شوتی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی، خودروی مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی موفق، یک نفر را دستگیر و یک دستگاه خودروی سبک را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، یک‌هزار و ۴۸۴ قلم انواع داروی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ نادری با تأکید بر اینکه قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، سلامت شهروندان و امنیت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با قاچاقچیان و هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه دارو برخورد خواهد کرد.