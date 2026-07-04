به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی صبح شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با محوریت هماهنگی نهایی برای اعزام زائران مراسم بدرقه «رهبر شهید» با اعلام آمادگی کامل ناوگان عمومی استان، اظهار کرد: هیچگونه محدودیتی در تأمین و اعزام اتوبوسهای مورد نیاز وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای جابهجایی ایمن زائران اندیشیده شده است.
وی افزود: معاونان ادارهکل در پایانههای مسافری منتخب مستقر شدهاند و بر فرآیند اعزام زائران نظارت مستقیم خواهند داشت. همچنین مجتمعهای خدماتی‑رفاهی بینراهی استان با آمادگی صددرصدی، خدمات لازم را به زائران ارائه میدهند.
مرادی با تأکید بر اینکه مسئولیت انتقال بیش از ۴ هزار نفر از زائران بر عهده این ادارهکل است، از بسیج تمامی ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مطلوب و اعزام منظّم و بیحادثه زائران خبر داد.
گفتنی است، در این نشست که با حضور معاونان و رؤسای ستادی بهصورت حضوری و همچنین رؤسای ادارات شهرستانها از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید، آخرین اقدامات اجرایی برای انتقال ایمن زائران مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
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