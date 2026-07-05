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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

استقبال موکب شهدای انتظامی آستارا از عزاداران قائد امت در ورودی گیلان

استقبال موکب شهدای انتظامی آستارا از عزاداران قائد امت در ورودی گیلان

آستارا- همزمان با مراسم تشییع پیکر قائد امت، موکب الحسین شهدای انتظامی شهرستان آستارا با هدف خدمت‌رسانی به کاروان های زائران مراسم تشییع قائد امت در ورودی گیلان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و همزمان با مراسم تشییع پیکر و وداع با قائد امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، موکب «الحسین شهدای انتظامی» به همت عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا در ورودی استان گیلان در ایست و بازرسی قلعه برپا شد و میزبان زائران، عزاداران و کاروان‌های مردمی بود.

استقبال موکب شهدای انتظامی آستارا از عزاداران قائد امت در ورودی گیلان

در این موکب، علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، فضایی معنوی برای عرض ارادت به مقام ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شد و زائران با حضور در این مکان، یاد و نام شهدا و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی را گرامی داشتند.

مسئولان برگزارکننده با بیان اینکه برپایی این موکب ادای دینی به مقام رهبری و نشانه‌ای از وفاداری مردم آستارا به ولایت است، تأکید کردند: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت‌مداری از مهم‌ترین اهداف این موکب بوده و حضور پرشور مردم نشان‌دهنده عمق پیوند آنان با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

به گفته آنان، استقرار این موکب در ورودی استان گیلان علاوه بر خدمت‌رسانی به مسافران و عزاداران، نقش مهمی در ایجاد فضای همدلی و همراهی میان مردم و نیروهای انتظامی داشته و جلوه‌ای از مشارکت مردمی در مناسبت‌های ملی و مذهبی را به نمایش گذاشته است.

کد مطلب 6880126

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