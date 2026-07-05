استقبال موکب شهدای انتظامی آستارا از عزاداران قائد امت در ورودی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و همزمان با مراسم تشییع پیکر و وداع با قائد امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، موکب «الحسین شهدای انتظامی» به همت عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا در ورودی استان گیلان در ایست و بازرسی قلعه برپا شد و میزبان زائران، عزاداران و کاروان‌های مردمی بود.

در این موکب، علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، فضایی معنوی برای عرض ارادت به مقام ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شد و زائران با حضور در این مکان، یاد و نام شهدا و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی را گرامی داشتند.

مسئولان برگزارکننده با بیان اینکه برپایی این موکب ادای دینی به مقام رهبری و نشانه‌ای از وفاداری مردم آستارا به ولایت است، تأکید کردند: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت‌مداری از مهم‌ترین اهداف این موکب بوده و حضور پرشور مردم نشان‌دهنده عمق پیوند آنان با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

به گفته آنان، استقرار این موکب در ورودی استان گیلان علاوه بر خدمت‌رسانی به مسافران و عزاداران، نقش مهمی در ایجاد فضای همدلی و همراهی میان مردم و نیروهای انتظامی داشته و جلوه‌ای از مشارکت مردمی در مناسبت‌های ملی و مذهبی را به نمایش گذاشته است.