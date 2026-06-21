همدان آماده اعزام ۶ هزار زائر به مراسم وداع و تشییع پیکر قائد امت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت «قائد امت» اظهار کرد: هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانجات و شرکت‌های مسافربری استان برای اعزام زائران انجام شده و از تمامی ظرفیت‌های موجود ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم استفاده خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تامین ناوگان مورد نیاز برای جابه‌جایی زائران، ارتقای ایمنی راه‌های استان به‌ویژه در محورهای شریانی و اصلی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زائرانی که با خودروهای شخصی در این مراسم شرکت می‌کنند، سفری ایمن و بدون دغدغه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تصریح کرد: در طول برگزاری این مراسم، تمامی گشت‌های راهداری و نظارتی بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود و خدمات لازم را ارائه می‌کنند.

پرورشی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان همدان به‌عنوان یکی از مسیرهای عبوری مرکز به غرب کشور خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی راه‌ها و آمادگی کامل مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی از اولویت‌های این اداره‌کل برای ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران عبوری است.