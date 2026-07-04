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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

نجات میش وحشی آسیب‌دیده در قروه؛انتقال به مرکز درمانی توسط محیط‌بانان

نجات میش وحشی آسیب‌دیده در قروه؛انتقال به مرکز درمانی توسط محیط‌بانان

سنندج- رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه گفت: یگان حفاظت محیط زیست قروه یک رأس میش وحشی آسیب‌دیده را در مناطق آزاد این شهرستان زنده‌گیری و برای انجام اقدامات درمانی به مرکز دامپزشکی منتقل کرد.

توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر از زنده‌گیری و انتقال یک رأس میش وحشی آسیب‌دیده به مرکز درمانی خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده یک رأس میش وحشی مصدوم در مناطق آزاد شهرستان قروه، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از زنده‌گیری این گونه وحشی، آن را برای انجام اقدامات درمانی و مداوا به دامپزشک منتقل کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه با بیان اینکه این میش وحشی هم‌اکنون تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد، گفت: روند درمان این گونه در حال انجام است و وضعیت آن به صورت مستمر پایش می‌شود.

زارعی از اقدام مسئولانه همیار محیط زیست در اطلاع‌رسانی به‌موقع قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه جانور وحشی آسیب‌دیده، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای نجات و درمان آن انجام شود.

کد مطلب 6878833

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