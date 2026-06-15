کشف لاشه ۲ کل و بز وحشی و دستگیری ۴ شکارچی متخلف در منطقه بدر و پریشان

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق زارعی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز توسط چند شکارچی سابقهدار در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان، موضوع با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متخلفان، با دریافت مجوز قضایی و حضور نیروهای انتظامی نسبت به بازرسی از مخفیگاه آنان اقدام کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه بیان کرد: در جریان این عملیات، لاشه ۲ رأس کل و بز وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.
زارعی ادامه داد: در این رابطه چهار نفر متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان قروه، خاطرنشان کرد: گزارشهای مربوط به تخلفات زیستمحیطی بهصورت مستمر توسط یگان حفاظت محیط زیست و دستگاههای انتظامی بررسی و پس از تکمیل مستندات، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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