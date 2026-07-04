توقیف موتورسیکلت سنگین قاچاق۱.۲میلیاردی دراصفهان؛راکب متخلف بازداشت شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با تردد موتورسیکلت‌های سنگین غیرمجاز و فاقد مجوز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان اصفهان حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی شهری، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شده و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات فنی و استعلام‌های صورت‌گرفته مشخص شد این موتورسیکلت از نوع یاماها ۹۰۰ سی‌سی بوده و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ این وسیله نقلیه فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قانونی برای تردد بود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به ارزش ریالی بالای این محموله قاچاق گفت: بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه، ارزش این موتورسیکلت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که در همین راستا، راکب متخلف دستگیر و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

سرهنگ نیکبخت ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و وسایل نقلیه، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه خرید، فروش و استفاده از وسایل نقلیه قاچاق بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی در این زمینه، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.