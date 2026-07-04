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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

شتاب عدالت هوشمند در خراسان جنوبی؛ برگزاری بیش از ۵۲ هزار دادگاه برخط

شتاب عدالت هوشمند در خراسان جنوبی؛ برگزاری بیش از ۵۲ هزار دادگاه برخط

بیرجند- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح دستاوردهای توسعه دادرسی الکترونیک در استان، از برگزاری بیش از ۵۲ هزار دادگاه برخط در سال ۱۴۰۴ و افزایش نرخ ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه‌های قوه قضائیه در حوزه عدالت هوشمند و توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری، گسترش خدمات الکترونیکی است که در این راستا نرخ ابلاغ الکترونیک در خراسان جنوبی به ۹۷ درصد رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۰ دادگاه برخط در تمامی شعب استان برگزار شد که نقش مهمی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش دسترسی مردم به خدمات قضایی داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک در زندان‌ها بیان کرد: نرخ دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۹۸ درصد افزایش یافته است.

عبداللهی ادامه داد: در یک سال گذشته نیز چهار هزار و ۶۸۶ مورد ویدئوکنفرانس با زندان‌های استان برگزار شده که موجب کاهش نیاز به اعزام فیزیکی زندانیان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای امنیت شده است.

وی همچنین به توسعه سامانه‌های هوشمند در ارجاع امور کارشناسی اشاره کرد و گفت: با اجرای قرعه‌کشی الکترونیک کارشناسان، سهم ارجاع پرونده‌ها از طریق این سامانه از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه خبر داد و افزود: با توسعه خدمات الکترونیک، مدت زمان صدور این گواهی از ۲۴ ساعت به هفت ساعت کاهش یافته که گامی مؤثر در تسریع ارائه خدمات قضایی به شهروندان است.

کد مطلب 6878861

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