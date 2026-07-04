شعبه صلح کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود مرادی باغبادرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه صلح کانون روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محل کانون فعالیت خود را آغاز کرد. تشکیل این شعبه، حاصل پیگیریهای کانون و تعامل با دادگستری استان اصفهان است و اعضای آن نیز با احکام صادره از سوی مدیرکل دادگستری استان اصفهان منصوب شدهاند.
وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی این شعبه، رسیدگی تخصصی به اختلافات مرتبط با حرفه سردفتری است، افزود: در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری مرتبط با همکاران، آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی و سردفتری نقش تعیینکنندهای در حل اختلاف دارد. شعبه صلح با بهرهگیری از سردفتران و دفتریاران باتجربه تلاش میکند پیش از ورود پرونده به چرخه دادرسی، زمینه صلح و سازش میان طرفین را فراهم کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با تأکید بر اینکه صلاحیت این شعبه محدود به پروندههای ارجاعی از مراجع قضایی نیست، تصریح کرد: تمامی اختلافات قابل سازش، از جمله اختلاف میان سردفتران، اختلاف میان سردفتر و دفتریار و همچنین اختلافات میان همکاران با اشخاص ثالث، در صورت تمایل طرفین، قابلیت طرح و رسیدگی در این شعبه را دارد و هیچ محدودیتی از این حیث وجود ندارد.
مرادی باغبادرانی کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینههای دادرسی، استفاده از ظرفیت صلح و سازش و بهرهگیری از دانش تخصصی فعالان حوزه سردفتری را از مهمترین مزایای این سازوکار برشمرد و گفت: امیدواریم با همکاری همکاران، بهویژه در شهرستانها، از ظرفیت این شعبه به نحو مطلوب استفاده شود. با توجه به نو بودن این سازوکار، ضروری است همکاران نسبت به معرفی و تبیین ظرفیتهای آن برای مراجع ذیربط اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد فعالیت شعبه صلح کانون، ضمن تسهیل رسیدگی به اختلافات، الگویی مؤثر برای توسعه شیوههای صلحمحور و تخصصی در حلوفصل دعاوی مرتبط با حوزه سردفتری باشد.
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