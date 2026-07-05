گذشت به عشق رهبر؛ قصاص در نقده به بخشش و زندگی دوباره ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آیین تشییع شهدای اقتدار، اولیای دم یک پرونده قتل با شعار «به عشق رهبر میبخشم» از حق قصاص گذشتندو جوان ۲۱ سالهای را که از سال ۱۴۰۲ به اتهام قتل در زندان نقده دوران محکومیت خود را سپری میکرد، از مجازات قصاص رهایی بخشیدند.
این جوان که اهل شهرستان اشنویه بوده، در پی یک نزاع مرتکب قتل شده بود و پس از طی مراحل قانونی به قصاص محکوم شد.
رهایی این محکوم از قصاص در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و گذشت و با پیگیریهای مستمر مسوولان قضایی شهرستانهای اشنویه و نقده محقق شد.
رئیس دادگستری و دادستانهای اشنویه و نقده، اعضای شورای حل اختلاف زندان نقده، مددکاران زندان، هستههای بخشایش و جمعی از معتمدان و ریشسفیدان منطقه با انجام رایزنیهای متعدد و برگزاری نشستهای صلح و سازش، زمینه جلب رضایت اولیای دم را فراهم کردند.
سرانجام همزمان با آیین تشییع شهدای اقتدار و شهید قائد امت، اولیای دم با اعلام «به عشق رهبر میبخشم» از حق قانونی خود گذشتند و زمینه بازگشت این جوان به زندگی و آیندهای دوباره را فراهم ساختند.
این اقدام انساندوستانه بار دیگر نقش فرهنگ اسلامی عفو و گذشت را در حل و فصل اختلافات، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت همبستگی و آرامش در جامعه به نمایش گذاشت؛ رخدادی که همزمانی آن با آیین باشکوه تشییع شهدای اقتدار، جلوهای از پایبندی مردم به ارزشهای ایثار، وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و نشان داد فرهنگ بخشش و گذشت همچنان یکی از ماندگارترین سرمایههای اجتماعی جامعه ایرانی است.
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