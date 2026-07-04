به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست ستاد فرماندهی تأمین برق آیین بدرقه رهبر شهید با اشاره به آغاز مراسم وداع و حضور گسترده مردم در مصلای تهران از نخستین ساعات روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، از پایداری شبکه برق و حضور کامل نیروهای عملیاتی و ستادی برق پایتخت با هدف اطمینان از برگزاری درست این مراسم بزرگ و ملی خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ملی از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیشبینی و اجرا شده است.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، ناظریان در ادامه سخنان خود افزود: ستاد فرماندهی تامین برق با رصد لحظهای وضعیت شبکه، هماهنگی میان تیمهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی را بر عهده خواهد داشت تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی و انسانی، برق پایدار و مطمئن در تمامی محلهای برگزاری مراسم و مراکز خدماترسان برقرار باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر استقرار کامل نیروهای عملیاتی و آمادهباش شبانهروزی اکیپهای فنی خاطرنشان کرد: همکاران این شرکت از روزهای گذشته با اجرای برنامههای پیشگیرانه، بازدیدهای میدانی، تقویت زیرساختها و استقرار تجهیزات و نیروهای تخصصی، تمامی شرایط لازم را برای تأمین برق پایدار این مراسم فراهم کردهاند و تا پایان آیین، بهصورت مستمر وضعیت شبکه را پایش و مدیریت خواهند کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران خود در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ابراز امیدواری کرد تا با همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش بیوقفه نیروهای عملیاتی، خدمات برقرسانی در تمامی بخشهای مرتبط با این مراسم ملی، بدون هیچگونه وقفه و با بالاترین سطح پایداری ارائه شود.
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