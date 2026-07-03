داغی بر دل شهر؛ همدان آماده برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بیش از چهار ماه از ۹ اسفند میگذرد و روزی که یک ایران در بهت از دست دادن رهبر و قائد امیت فرو رفت؛ روزی که در حافظه تاریخ به تلخی ثبت شد.
ایران اکنون پس از گذشت چهار ماه مهیای وداع با کسی میشود که از سالهای جوانی تا آخرین روز زندگی خود برای ایستادگی و اقتدار ایران و اسلام مجاهدت کرد و در نهایت مزد همه مجاهدتهای خود را با شهادت گرفت.
به تعبیر رهبر شهیدمان، بچههای همدان، بچههای صفا و عشق و اخلاص باردیگر آماده هستند تا عشق خود را به رهبر شهید با حضور پرشور و گسترده در برنامههای و مراسمهای وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان به نمایش بگذارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر از تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و جزئیات برنامههای محوری استان را تشریح کرد.
حجتالاسلام علیاصغر گرجی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت «کمیته اجرایی و مراسم» را بر عهده دارد، اظهار کرد: با هماهنگی سپاه انصارالحسین (ع) و سایر دستگاههای ذیربط برنامهریزیهای دقیقی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد امت در دو سطح عمومی و ویژه انجام شده است.
وی با اشاره به برنامههای عمومی که در تمامی مساجد، روستاها، پایگاههای بسیج و هیئتهای مذهبی استان تدارک دیده شده است، افزود : پنج برنامه محوری و ویژه در مرکز استان پیشبینی شده که با مشارکت مردم و هیئتهای مذهبی به اجرا درمیآید.
برگزاری ۵ برنامه محوری برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در همدان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه از روز شنبه هر روز مراسم وداع و تشییع بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا تا ساعت ۲۲ با حضور سخنرانان و مداحان کشوری در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ «رواق شهید کشوردوست» در میدان دایر است که ضمن ارائه خدمات فرهنگی، هنری، مشاورهای و پذیرایی، زمینه پخش زنده آیینهای تشییع پیکر رهبر شهید را از طریق ویدئووال برای عموم مردم فراهم میکند.
حجت الاسلام گرجی با بیان اینکه روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه اجتماع ویژهای ساعت ۱۰ صبح در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار میشود، افزود: در روز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه نیز از ساعت ۱۷ کاروان موتوری و خودرویی از مبدا میدان پژوهش حرکت خود را در سطح شهر آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نقطه اوج این برنامهها روز پنجشنبه همزمان با تدفین پیکر مطهر شهدا در مشهد مقدس خواهد بود که از ساعت ۶ عصر برگزار میشود، افزود: در این مراسم دسته های عزاداری از شش میدان اصلی شهر شامل میدان شریعتی، آرامگاه بوعلی سینا، میدان فردوسی، میدان پروانهها، میدان هگمتانه و امامزاده عبدالله به صورت دستهروی به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد تا در تجمع بزرگ و محوری مرکز شهر شرکت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین به استقرار ۲۵ موکب در میدان امام خمینی (ره) برای پذیرایی از شرکتکنندگان اشاره کرد و افزود: تمهیدات لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران و زائران عبوری را نیز اندیشیده است.
وی در پایان با دعوت از آحاد مردم و ارادتمندان به شهدای خدمت برای حضور پرشور در این تجمعات، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید بر شکوه و عظمت میافزاید.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید»، این مراسم را نمادی از ایستادگی در برابر مستکبران و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت دانست و اظهار کرد: برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب ۱۳ کمیته تخصصی در استان همدان تشکیل شده است.
سردار حسین زارع کمالی ادامه داد: این کمیتهها در حوزههای امنیت، بازرسی، اجرایی، پشتیبانی، اطلاعرسانی، فرهنگی، فضاسازی، بانوان، بهداشت و درمان، امداد و نجات، اعزام زائران، تشکلهای مردمی، اسکان و پذیرایی فعالیت میکنند.
برگزاری مراسم وداع و تشییع با رهبر شهید در 1600 نقطه همدان
وی در تشریح برنامههای فرهنگی گفت: با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی در بیش از یکهزار و ۶۰۰ محله در سراسر استان، برنامههای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی در میدان امام خمینی(ره) شهر همدان برگزار میشود، ادامه داد: برگزاری مراسم عزاداری و اقامه نماز لیلهالدفن نیز در تمامی نقاط استان در دستور کار است.
وی در خصوص مدیریت اعزام زائران به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید بیان کرد: در مرحله نخست اعزام حدود ۵ هزار نفر از طریق ناوگان حملونقل عمومی برنامهریزی شده است.
سردار زارع کمالی ادامه داد: هماهنگیهای لازم با منطقه ۲۲ تهران برای حضور حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان همدانی که با ۴ هزار دستگاه خودروی شخصی عازم مراسم خواهند شد، انجام شده است.
وی در خصوص ظرفیتهای رفاهی نیز گفت: ۱۸۴ ایستگاه صلواتی و ۳۲ موکب اسکان با ظرفیت ۴۰ هزار نفر برای زائران در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اضافه کرد:همچنین به منظور خدمترسانی مطلوب به زائران در تهران و مشهد، ۴ موکب از سوی استان همدان در تهران و ۲ موکب در شهر مشهد مقدس برپا خواهد شد.
وی با اشاره به وظایف کمیتههای بهداشت و فرهنگی تصریح کرد: کمیته بهداشت و درمان با بهرهگیری از تمامی توانمندیهای استان، علاوه بر نظارت بر وضعیت بهداشتی ایستگاههای صلواتی و اماکن اسکان، آمادگی کامل خود را برای امدادرسانی به سایر استانهای میزبان مراسم اعلام کرده است.
سردار زارع کمالی در پایان بیان کرد: کمیته فرهنگی نیز با محوریت بازخوانی سیره، اندیشه و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب، به ویژه بیانات ایشان در سفر استانی همدان، اقدام به فضاسازی و توزیع محتوای بصری در سطح استان کرده است.
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