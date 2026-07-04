تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در حاشیه بازدید از طرح سرمایهگذاری نوآورانه در مزرعه شاه بلاغی گندمان اظهار کرد: این طرح کاملاً با هزینه سرمایهگذار و مشارکت کشاورزان اجرا شده و سیستمهای آبیاری بارانی در آن پیادهسازی شده است.
وی افزود: موضوع امروز بازدید، کشت سیبزمینی بود که حدود ۴۰ هکتار در این مزرعه کشت شده است. نکته بسیار مهم این بازدید، دستگاه کارنده سیبزمینی بود که برای اولین بار ثبت اختراع شده و توسط کارآفرین ساخته شده است. این دستگاه امروز برای اولین بار در این مزرعه تست شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ویژگیهای این دستگاه گفت: این دستگاه با توجه به سایز و اندازه غده سیبزمینی، فاصلهگذاری دقیق بین غدهها انجام میدهد و فضای یکنواخت و مناسبی برای رشد بوتهها ایجاد میکند که تأثیر بسزایی در افزایش راندمان و عملکرد نهایی محصول دارد.
بهرامی در ادامه به آمار تولید سیبزمینی در استان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۵۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت سیبزمینی در استان داریم و با میانگین عملکرد حدود ۴۰ تن در هکتار، پیشبینی میشود بیش از ۲۰۰ هزار تن تولید سیبزمینی داشته باشیم.
وی افزود: همچنین حدود ۳۰۰ هکتار توسط کشاورزان پیشرو برای تولید بذر اختصاص یافته و با مرکز تولید، ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات قرارداد منعقد شده است. پیشبینی میشود حدود ۱۰ هزار تن سیبزمینی بذری در استان تولید شود.
بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: از این مقدار، ۱۰۰ تن سیبزمینی بذری، اولین محموله وارداتی از خارج از کشور است که برای اولین بار وارد استان شده و در حال تکثیر است. انشاءالله در سالهای آینده این بذر در مزارع استان مورد کشت قرار خواهد گرفت.
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