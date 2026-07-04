سه مدال برای ایران در روز نخست مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر پاتایا تایلند برگزار شد. نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم، عرفان سیری در دور اول در مقابل تمیربکوف از قرقیزستان ۶ بر صفر مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف مغولستانی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیررضا تیموری زاد در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل گو از کره جنوبی به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد محمدجان سعیدوف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. تیموری زاد در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ایتا شیمودا از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال در مقابل عیسی ایساکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۲ بر ۵ و ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۷۰ کیلوگرم، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۳مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل وانگ از چین به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد. پیردایه در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل سوکیگاوا از ژاپن به برتری رسید و به مدال برنز رسید.



در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی در دور نخست در مقابل میزوساکی از ژاپن ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل جاوخلانخو از مغولستان به برتری رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. اسمی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ وطن آناورازوف از ترکمنستان را مغلوب کرد و فینالیست شد. وی در این دیدار ساوراب یاداو از هند را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست داد و صاحب نشان طلا شد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم، دانیال توکلی در دور اول در مقابل لاکی از هند با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف چینی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.



مسابقات ۵ وزن دوم فردا (یکشنبه) برگزار می شود.