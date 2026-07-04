واکسیناسیون بیش از ۵ میلیون قطعه طیور در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حسینیکیا اظهار کرد: در سهماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۷۰ قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش طیور صنعتی استان انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، چهار میلیون و ۳۵۹ هزار و ۸۵۰ قطعه طیور صنعتی و ۷۰۶ هزار و ۲۱۱ قطعه طیور بومی علیه بیماریهای مهم طیور واکسینه و ایمنسازی شدند که در مجموع بیش از پنج میلیون قطعه را شامل میشود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ادارهکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد سال گذشته نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ میلیون و ۳۶۳ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش طیور صنعتی استان ثبت شد و در همین مدت بیش از ۴۱ میلیون و ۷۵۵ هزار قطعه طیور صنعتی و بیش از دو میلیون و ۵۱۳ هزار قطعه طیور بومی تحت پوشش برنامههای واکسیناسیون و ایمنسازی قرار گرفتند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماریهای طیور، رعایت کامل اصول امنیت زیستی در واحدهای پرورش را ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق برنامههای واکسیناسیون، ضدعفونی مستمر، کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه، رعایت ضوابط قرنطینهای، استفاده از دان و آب سالم، مدیریت صحیح تلفات و گزارش فوری هرگونه علائم غیرعادی به دامپزشکی، از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از بروز و شیوع بیماریها است.
حسینی کیا همکاری مرغداران، بهرهبرداران و روستاییان با دامپزشکی را عاملی مهم در حفظ سلامت گلهها، کاهش خسارات اقتصادی و تأمین امنیت غذایی استان عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان باید دستورالعملها و توصیههای بهداشتی دامپزشکی را با دقت اجرا کنند.
وی بیان کرد: ادارهکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و نظارتی خود، برنامههای پایش، پیشگیری و کنترل بیماریهای طیور را بهصورت مستمر دنبال میکند و با مشارکت فعال تولیدکنندگان، ارتقای سطح ایمنی و سلامت واحدهای پرورش طیور را در دستور کار دارد.
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