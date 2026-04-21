حسن اثناعشری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واکسیناسیون طیور از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان است، گفت: سال گذشته ۱۰۰ درصد واحدهای مرغ تخمگذار، پرورش بوقلمون و مرغ مادر استان مرکزی علیه این بیماری ایمنسازی شدند.
وی بیان کرد: در مجموع هشت میلیون و ۳۳ هزار قطعه طیور در واحدهای مرغ تخمگذار، پرورش بوقلمون و مرغ مادر در سال گذشته علیه آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان واکسینه شدند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور استان مرکزی با اشاره به ۳۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در این استان گفت: از مجموع جوجهریزیهای انجامشده در سال گذشته، ۳۳ میلیون و ۲۹۱ هزار قطعه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی بوده است.
وی افزود: همچنین ۵ میلیون و ۳۲۲ هزار قطعه در واحدهای پرورش پولت و تخمگذار و ۲۵۱ هزار قطعه در واحدهای مرغ مادر گوشتی جوجهریزی شده است.
اثناعشری ادامه داد: در واحدهای پرورش بوقلمون نیز ۳۶۹ هزار و ۳۷۰ قطعه و در سایر واحدهای پرورش طیور استان ۳۲ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجهریزی انجام شده است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور استان مرکزی گفت: سال گذشته ۲۸۴ میلیون و ۹۲۰ هزار دُز واکسن علیه بیماریهای مختلف از جمله نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا و گامبورو در واحدهای طیور استان مصرف شد.
وی افزود: در این مدت ۱۸ هزار و ۲۵۹ مورد بازدید و مراقبت و ۴۴ هزار مورد نمونهبرداری از مراکز صنعتی، روستاها، زیستگاهها و کشتارگاههای طیور استان توسط بازرسان دامپزشکی انجام شده است که در این بازدیدها ۹۳۴ کانون بیماری از جمله برونشیت، گامبورو و نیوکاسل شناسایی و اقدامات لازم صورت گرفت.
اثناعشری ادامه داد: برای مقابله با احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان، ۲۸ هزار و ۸۰۰ مورد نمونهگیری و چهار هزار و ۵۰۸ مورد آزمایش انجام شد که خوشبختانه هیچ کانونی از این بیماری در طیور صنعتی و روستایی استان مشاهده نشد.
نظر شما