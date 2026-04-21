۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

رشد تولید در صنعت مرغداری استان مرکزی با ۳۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی

رشد تولید در صنعت مرغداری استان مرکزی با ۳۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی

اراک - رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۳۹ میلیون و ۲۶۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شد.

حسن اثناعشری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واکسیناسیون طیور از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان است، گفت: سال گذشته ۱۰۰ درصد واحدهای مرغ تخم‌گذار، پرورش بوقلمون و مرغ مادر استان مرکزی علیه این بیماری ایمن‌سازی شدند.

وی بیان کرد: در مجموع هشت میلیون و ۳۳ هزار قطعه طیور در واحدهای مرغ تخم‌گذار، پرورش بوقلمون و مرغ مادر در سال گذشته علیه آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان واکسینه شدند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور استان مرکزی با اشاره به ۳۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در این استان گفت: از مجموع جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال گذشته، ۳۳ میلیون و ۲۹۱ هزار قطعه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی بوده است.

وی افزود: همچنین ۵ میلیون و ۳۲۲ هزار قطعه در واحدهای پرورش پولت و تخم‌گذار و ۲۵۱ هزار قطعه در واحدهای مرغ مادر گوشتی جوجه‌ریزی شده است.

اثناعشری ادامه داد: در واحدهای پرورش بوقلمون نیز ۳۶۹ هزار و ۳۷۰ قطعه و در سایر واحدهای پرورش طیور استان ۳۲ هزار و ۷۰۰ قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور استان مرکزی گفت: سال گذشته ۲۸۴ میلیون و ۹۲۰ هزار دُز واکسن علیه بیماری‌های مختلف از جمله نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا و گامبورو در واحدهای طیور استان مصرف شد.

وی افزود: در این مدت ۱۸ هزار و ۲۵۹ مورد بازدید و مراقبت و ۴۴ هزار مورد نمونه‌برداری از مراکز صنعتی، روستاها، زیستگاه‌ها و کشتارگاه‌های طیور استان توسط بازرسان دامپزشکی انجام شده است که در این بازدیدها ۹۳۴ کانون بیماری از جمله برونشیت، گامبورو و نیوکاسل شناسایی و اقدامات لازم صورت گرفت.

اثناعشری ادامه داد: برای مقابله با احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، ۲۸ هزار و ۸۰۰ مورد نمونه‌گیری و چهار هزار و ۵۰۸ مورد آزمایش انجام شد که خوشبختانه هیچ کانونی از این بیماری در طیور صنعتی و روستایی استان مشاهده نشد.

