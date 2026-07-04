به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دنی سیترینویتز، رئیس سابق شاخه ایران در سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایرانی‌ها در طول مراسم تشییع رهبر فقید این کشور تهدیدات احتمالی از هوا و زمین را بررسی می کنند. آنها نمی خواهند هیچ ریسکی کنند و به همین دلیل تدابیر امنیتی را در تمام سطوح و زمینه ها اتخاذ کردند.

وی اضافه کرد که حضور چندین مقام ایرانی از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع نشان می‌دهد که ایرانی‌ها با وجود آگاهی از خطرات، به اقدامات امنیتی خود اطمینان دارند.

پیشتر نیز سی‌ان‌ان از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در سطح تهران خبر داد و نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هرگونه اقدام احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و تأکید کرده است که هرگونه «اشتباه محاسباتی» با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، برای اولین بار پس از جنگ در ملاء عام حاضر شد تا با فرمانده خود وداع کند.