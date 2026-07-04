به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: : در این مراسم رهبران ادیان از کشورهای روسیه، هند، چین، ترکیه، عراق، بوسنی و هرزگوین، مجارستان و بنگلادش و جمعی از مجاهدان کتائب حزبالله عراق، علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، احمد مسعود (فرزند احمد شاه مسعود)، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه، لبنان، عراق، مراکش، ترکیه، هیات فاطمیون افغانستان و رهبران شیعه پاکستان، فعالان فرهنگی از اسپانیا، اکوادور و بولیوی و نمایندگان پارلمان و حزب جمهوری بلغارستان، خانواده شهید سیدحسن نصرالله و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان، هیاتی از جمعیت اسلامی کشور بنگلادش، شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و اعضای پارلمان کشور عراق، نمایندگان احزاب ملی سیاسی لبنان، اصحاب رسانه لبنان، عراق و افغانستان، هیاتی از شعبیه فلسطین، هیاتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، هیاتی از علمای روسیه، هیات احزاب ترکیه، هیات اداره عالی مسلمانان گرجستان و... در مصلای امام خمینی (ره) حضور یافتند و یاد و خاطر رهبر شهید را گرامی داشتند.
عصر روز آدینه، نوبت به سایر مهمانان خارجی رسید؛ تا زمان تنظیم این گزارش، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه، نزار آمیدی رئیسجمهور عراق، صاحبه غفار وا رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس بلاروس، امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان و هیات همراه، نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان، رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس مجلس جمهوری قرقیزستان، رئیس مجلس جمهوری ازبکستان، میخائیل کاولاشویلی رئیسجمهور گرجستان، عصامالدین احمدمحمدفرید رئیس مجلس سنای مصر، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، حافظالدین احمد رئیس مجلس بنگلادش، وزیر خارجه کنگو و شیخ عبدالملکبن عبدالله الخلیلی رئیس مجلس دولت سلطنت عمان پس از ادای احترام به پیکر آقای شهید ایران، با رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه و غلامعلی حدادعادل که در گوشهای از سالن ایستاده بودند مصافحه میکردند.
اسامی همه هیاتهای بینالمللی برای شرکت در آیین ادای احترام به آیتالله سیدعلی خامنهای (قدس) در این مجمل نمیگنجد و همانطور که پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود در مراسم وداع با پیکر آقای شهید علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی یا شخصیتها و گروههای مردمی، هشت رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت. در ترکیب میهمانان خارجی، هیاتهای اروپایی دیده نمیشدند؛ اسماعیل بقایی ۹ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به همراهی برخی از کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان،گفته بود که از کشورهای اروپایی دعوت رسمی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انجام نشد، چرا که میهمانان این مراسم کسانی هستند که خود را در سمت درست تاریخ قرار دادند.
حجتالاسلام محسنیاژهای، هم در مراسم وداع با قائد شهید حضور یافت و هم پیامی به مردم صادر کرد و برای آنها نوشت: «ملت بعثت یافته ایران که الحق طی مدت اخیر پایمردی و سلحشوری خود را به رخ جهانیان کشیدید و پاسدار مرزهای غیرت و شرف ایرانی و اسلامی بودید؛ اینک لحظه موعود دیگری فرا رسیده است؛ لحظه وداع با امام شهید امت؛ امامی که برای اعتلا و اعزاز دین خدا و حفظ ایران اسلامی از گزند دشمنان غدار و فاجر، جانش را با خدایش معامله کرد و ما را تا ابدیت در غم فراقش سوزاند. میدانم که بغضتان گلوگیر است و تألم، راه سینهتان را مسدود کرده است؛ لکن «باید برخاست»؛ برخاست و از غم، حماسه ساخت؛ برخاست و بینظیرترین وداع و تشییع تاریخ را رقم زد. اینک ماییم و یک جهان چشم؛ اینک ماییم و بدرقه عزیزترین عزیزانمان. قدر متیقن و بیگمان، مردم ایران اسلامی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، سنگ تمام خواهند گذاشت و شکوه این سوگ را به اوج میرسانند.»
تقاص خون امام شهید پابرجاست
در قاب تلویزیون، صحنه زیبایی نگاهها را معطوف خود کرد؛ آنجا که سربازان رهبر شهید و رهبر فعلی و عزیزمان در نیروهای مسلح گامهای خود را محکم و استوار برمیداشتند تا بار دیگر به دشمن گوشزد کنند هیچگاه خوابتان برای تجزیه و سقوط «انقلاب خمینی» تعبیر نخواهد شد؛ رهبرمان را شهید کردید و انتقام سختی را در پیش خواهید داشت. نمیتوانیم و نباید از خون رهبر و مقتدایمان بگذریم. سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)، سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور، سردار ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه روز جمعه با حضور در مصلای تهران با فرمانده شهید کل قوا وداع و بر تداوم نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
در حاشیه این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) با بیان اینکه دقیقا همان اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی قائد شهید امت در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز کرد، گفت: در میدان نبرد به همت رزمندگان و راهنماییهایی آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای پیروز شدیم. همچنین امیر سرلشکر حاتمی هم گفت: با ارادهای محکمتر به دشمنان ملت ایران اعلام میکنیم تقاص خون امام شهید و شهدا را خواهیم گرفت. سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی با صداوسیما با بیان اینکه اگر در حین مذاکرات نقض عهدی ببینیم در میدان پاسخ میدهیم، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توان پیشبرد مذاکرات و مقابله را به طور همزمان داراست.
اما چهره و صدای فرمانده ارشد سپاه پاسداران، قوت قلبی برای ایران دوستان و سربازان جبهه مقاومت شد؛ سردار احمد وحیدی که خار چشم دولت تروریستی آمریکا و نخستوزیر رژیم صیهونی است و با تمام قوا همان راه همرزمان شهیدش را در سپاه سبزپوش و انقلابی ادامه میدهد در موضعگیری خطاب به دشمن متجاوز، تاکید کرد: به آنان که چشم دیدن خاک ما را ندارند، باید بگوییم بدانید که خون پاک امام شهید ما، نقطه عطفی در پیروزیهای اسلام عزیز بر کفر جهانی خواهد بود. به گور خواهید برد آرزوی دیدن تسلیم این ملت را؛ ملتی که با ریخته شدن این خونهای پاک، روز به روز به قلههای اقتدار نزدیکتر میشود.
رایزنیهای هیاتهای خارجی در تهران
حضور هیاتهای خارجی در تهران و برای حضور در مراسم بدرقه با رهبر شهید انقلاب، فرصتی را فراهم کرد تا آنها دیداری با شخص دوم کشورمان داشته باشند. هیاتهای ویژه چین، نامیبیا و افغانستان، رهبر ملی ترکمنستان، نخستوزیر ارمنستان، رئیسجمهور عراق، معاون رئیسجمهور ترکیه و رئیسجمهور تاجیکستان به صورت جداگانه با مسعود پزشکیان دیدار و تبادل نظر کردند. رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با نزار آمیدی، همتای عراقی خود با بیان اینکه دشمنان ملتهای مسلمان همواره تلاش کردهاند با دامن زدن به اختلافات و شکافهای داخلی، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کنند، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی نه خواهان امنیت ملتهای منطقه است و نه به دنبال ثبات و توسعه کشورهای اسلامی؛ بلکه راهبرد اصلی آن ایجاد ناامنی، اختلاف و بیثباتی در منطقه است.
از اینرو، کشورهای اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و همکاری بیشتر در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند. وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده همکاری میان ایران و عراق نیز تاکید کرد و گفت: امیدواریم در فرصتی مناسب و در گفتوگوهای دوجانبه، تمامی زمینههای توسعه همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گیرد و با اراده سیاسی موجود، توافقات و تفاهمات دو کشور از مرحله تدوین و امضا به مرحله اجرا و بهرهبرداری عملیاتی برسد.پزشکیان وقتی هیاتهای ویژه چین، نامیبیا و افغانستان را به حضور پذیرفت با تاکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ثبات و امنیت منطقهای، افزود: ایران همواره خواهان روابطی مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک با کشورهای منطقه بوده و همچنان مصمم است روابط خود را با همسایگان گسترش دهد. در همین چارچوب، انتظار میرود هیچ کشوری اجازه ندهد قلمرو، امکانات یا ظرفیتهایش در اختیار متجاوزان برای اقدام علیه ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
تحلیل استراتژیک مراسم مصلای امام
به طور کلی حضور هیاتهای خارجی در کشورمان برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید، فراتر از یک تشریفات مذهبی یا سیاسی است. وقتی عالیترین مقام کشور به شهادت میرسد یا به لقاءالله میپیوندد، نحوه برگزاری مراسم تدفین و ادای احترام او، اولین و مهمترین پیام را برای جهان منتقل میکند. حضور سران قوا، شخصیتهای سیاسی و بهویژه هیاتهای بینالمللی در مصلای امام، نشان داد: نظام جمهوری اسلامی از یک بحران جانشینی عبور کرده و به «ثبات ساختاری» رسیده است. این مراسم در واقع اعلام کرد، هرچند رهبر و مقتدایمان شهید شده است، اما «مکتب» و «ساختار» زنده و پویاتر از هر زمان دیگری هستند. این تجمع به دنیا میفهماند که ایران در لحظه سختترین ضربه، متلاطم نشده، بلکه منسجمتر شده است.
دکترین دفاعی و استراتژیک ایران تغییر نکرده است و محور مقاومت باید بداند که پشتیبان استراتژیک آنها (ایران) همچنان بر سر پیمانهای خود است و تغییر رهبری، باعث تغییر مسیر یا عقبنشینی نشده است. وقتی سران قوا در کنار فرماندهان نیروهای مسلح در کنار هم با نظم و اقتدار دیده شدهاند، به بدخواهان ثابت کرد: ما نه تنها متلاطم نیستیم، بلکه آمادهایم و فرماندهی یکپارچه داریم و این تصویر، لرزه بر اندام دشمن میاندازد، چون میبیند همچنان با ایران مقتدر و متحد روبهروست، نه تکههای پراکنده.
حضور هیاتهای بینالمللی نشان میدهد، ایران همچنان یک «قطب اثرگذار» در منطقه و جهان است و مرکزیتش در مدیریت مقاومت تکان نخورده است. از سوی دیگر همسویی ارتش، سپاه و جناحهای سیاسی در کنار پیکر شهید، به متحدان این پیام را میدهد: هیچ شکاف داخلی در ایران ایجاد نشده تا دشمن از آن بهره ببرد. دشمن احتمالا تصور میکرد با ترور و شهادت رهبر، نظام دچار شوک و تفرقه یا فلج میشود. این مراسم با نمایش «اتحاد»، به دشمن پیامی را منتقل کرد، مبنی بر اینکه شما رهبر یک کشور را شهید کردهاید، اما نتوانستید اراده یک ملت و ساختار یک نظام را بشکنید. حضور شخصیتهای سیاسی و بینالمللی در مصلای امام، این روایت دشمن را که ایران منزوی شده یا پایان دوران نفوذش فرا رسیده، به کلی باطل میکند؛ این یک نمایش از سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران به جهان است.
این مراسم در مصلای امام که از امروز هم با حضور میلیونی ولی نعمتان انقلاب آغاز میشود، در واقع تبدیل سوگ به قدرت است. دشمن میخواست خاکستر نظام را ببیند، اما با شعلههای یک اتحاد ملی و بینالمللی روبهرو شد. آنها تصور میکردند شهادت آقایمان منجر به سرد شدن ارادهها، ترسیدن از ضربات بعدی و در نهایت تبدیل شدن نظام به خاکستر میشود، غافل از اینکه در مکتب مقاومت، «خون شهید» فوران میکند. یعنی هر ضربه دشمن، به جای اینکه اراده را بشکند، خشم و عزمی مضاعف ایجاد میکند. آن شعلههای اتحادی که روز جمعه در مصلای امام دیده شد، در واقع به دشمن فهماند با شهادت رهبر شهید، سرفصل جدید و قدرتمندتری در سپهر سیاست ایران باز شده است؛ دشمن نه تنها چیزی را از بین نبرد، بلکه اتفاقا باعث شد تمام نیروهای داخلی و متحدان و شرکای ایران در سایر کشورها، دور هم جمع شوند و با یک اراده واحد، مسیر را ادامه دهند.
مصلای امام خمینی(ره) ـ همان مکانی که سال ۶۸ مردم از اقصی نقاط کشور به آنجا میآمدند تا آخرین وداعشان را با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام دهند ـ پس از گذشت ۳۷ سال یک بار دیگر شاهد حضور مردمی خواهد بود که این بار قرار است آخرین دیدار خود را با «آقای شهید ایران» داشته باشند. یک روز قبل از آغاز رسمی مراسم تشییع، هیاتهای بینالمللی کشورها (رؤسا، نخستوزیران، وزیران خارجه و رؤسای مجالس)، سران سه قوه، فرماندهان بلندپایه نیروهای مسلح، اعضای بیت امام خمینی (ره) و هیاتهایی از جبهه مقاومت، به پیکر مطهر رهبر شهید ایران ادای احترام کردند.
در این مراسم رهبران ادیان از کشورهای روسیه، هند، چین، ترکیه، عراق، بوسنی و هرزگوین، مجارستان و بنگلادش و جمعی از مجاهدان کتائب حزبالله عراق، علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی و افغانستان، احمد مسعود (فرزند احمد شاه مسعود)، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان جبهه مقاومت از سوریه، لبنان، عراق، مراکش، ترکیه، هیات فاطمیون افغانستان و رهبران شیعه پاکستان، فعالان فرهنگی از اسپانیا، اکوادور و بولیوی و نمایندگان پارلمان و حزب جمهوری بلغارستان، خانواده شهید سیدحسن نصرالله و جمعی از فرماندهان مقاومت لبنان، هیاتی از جمعیت اسلامی کشور بنگلادش، شیوخ، عشایر، احزاب کرد اقلیم کردستان و اعضای پارلمان کشور عراق، نمایندگان احزاب ملی سیاسی لبنان، اصحاب رسانه لبنان، عراق و افغانستان، هیاتی از شعبیه فلسطین، هیاتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، هیاتی از علمای روسیه، هیات احزاب ترکیه، هیات اداره عالی مسلمانان گرجستان و... در مصلای امام خمینی (ره) حضور یافتند و یاد و خاطر رهبر شهید را گرامی داشتند.
عصر روز آدینه، نوبت به سایر مهمانان خارجی رسید؛ تا زمان تنظیم این گزارش، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه، نزار آمیدی رئیسجمهور عراق، صاحبه غفار وا رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس بلاروس، امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان و هیات همراه، نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان، رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس مجلس جمهوری قرقیزستان، رئیس مجلس جمهوری ازبکستان، میخائیل کاولاشویلی رئیسجمهور گرجستان، عصامالدین احمدمحمدفرید رئیس مجلس سنای مصر، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، حافظالدین احمد رئیس مجلس بنگلادش، وزیر خارجه کنگو و شیخ عبدالملکبن عبدالله الخلیلی رئیس مجلس دولت سلطنت عمان پس از ادای احترام به پیکر آقای شهید ایران، با رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه و غلامعلی حدادعادل که در گوشهای از سالن ایستاده بودند مصافحه میکردند.
اسامی همه هیاتهای بینالمللی برای شرکت در آیین ادای احترام به آیتالله سیدعلی خامنهای (قدس) در این مجمل نمیگنجد و همانطور که پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود در مراسم وداع با پیکر آقای شهید علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی یا شخصیتها و گروههای مردمی، هشت رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت. در ترکیب میهمانان خارجی، هیاتهای اروپایی دیده نمیشدند؛ اسماعیل بقایی ۹ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به همراهی برخی از کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان،گفته بود که از کشورهای اروپایی دعوت رسمی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انجام نشد، چرا که میهمانان این مراسم کسانی هستند که خود را در سمت درست تاریخ قرار دادند.
حجتالاسلام محسنیاژهای، هم در مراسم وداع با قائد شهید حضور یافت و هم پیامی به مردم صادر کرد و برای آنها نوشت: «ملت بعثت یافته ایران که الحق طی مدت اخیر پایمردی و سلحشوری خود را به رخ جهانیان کشیدید و پاسدار مرزهای غیرت و شرف ایرانی و اسلامی بودید؛ اینک لحظه موعود دیگری فرا رسیده است؛ لحظه وداع با امام شهید امت؛ امامی که برای اعتلا و اعزاز دین خدا و حفظ ایران اسلامی از گزند دشمنان غدار و فاجر، جانش را با خدایش معامله کرد و ما را تا ابدیت در غم فراقش سوزاند. میدانم که بغضتان گلوگیر است و تألم، راه سینهتان را مسدود کرده است؛ لکن «باید برخاست»؛ برخاست و از غم، حماسه ساخت؛ برخاست و بینظیرترین وداع و تشییع تاریخ را رقم زد. اینک ماییم و یک جهان چشم؛ اینک ماییم و بدرقه عزیزترین عزیزانمان. قدر متیقن و بیگمان، مردم ایران اسلامی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، سنگ تمام خواهند گذاشت و شکوه این سوگ را به اوج میرسانند.»
تقاص خون امام شهید پابرجاست
در قاب تلویزیون، صحنه زیبایی نگاهها را معطوف خود کرد؛ آنجا که سربازان رهبر شهید و رهبر فعلی و عزیزمان در نیروهای مسلح گامهای خود را محکم و استوار برمیداشتند تا بار دیگر به دشمن گوشزد کنند هیچگاه خوابتان برای تجزیه و سقوط «انقلاب خمینی» تعبیر نخواهد شد؛ رهبرمان را شهید کردید و انتقام سختی را در پیش خواهید داشت. نمیتوانیم و نباید از خون رهبر و مقتدایمان بگذریم. سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)، سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور، سردار ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه روز جمعه با حضور در مصلای تهران با فرمانده شهید کل قوا وداع و بر تداوم نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.
در حاشیه این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) با بیان اینکه دقیقا همان اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی قائد شهید امت در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز کرد، گفت: در میدان نبرد به همت رزمندگان و راهنماییهایی آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای پیروز شدیم. همچنین امیر سرلشکر حاتمی هم گفت: با ارادهای محکمتر به دشمنان ملت ایران اعلام میکنیم تقاص خون امام شهید و شهدا را خواهیم گرفت. سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی با صداوسیما با بیان اینکه اگر در حین مذاکرات نقض عهدی ببینیم در میدان پاسخ میدهیم، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توان پیشبرد مذاکرات و مقابله را به طور همزمان داراست.
اما چهره و صدای فرمانده ارشد سپاه پاسداران، قوت قلبی برای ایران دوستان و سربازان جبهه مقاومت شد؛ سردار احمد وحیدی که خار چشم دولت تروریستی آمریکا و نخستوزیر رژیم صیهونی است و با تمام قوا همان راه همرزمان شهیدش را در سپاه سبزپوش و انقلابی ادامه میدهد در موضعگیری خطاب به دشمن متجاوز، تاکید کرد: به آنان که چشم دیدن خاک ما را ندارند، باید بگوییم بدانید که خون پاک امام شهید ما، نقطه عطفی در پیروزیهای اسلام عزیز بر کفر جهانی خواهد بود. به گور خواهید برد آرزوی دیدن تسلیم این ملت را؛ ملتی که با ریخته شدن این خونهای پاک، روز به روز به قلههای اقتدار نزدیکتر میشود.
رایزنیهای هیاتهای خارجی در تهران
حضور هیاتهای خارجی در تهران و برای حضور در مراسم بدرقه با رهبر شهید انقلاب، فرصتی را فراهم کرد تا آنها دیداری با شخص دوم کشورمان داشته باشند. هیاتهای ویژه چین، نامیبیا و افغانستان، رهبر ملی ترکمنستان، نخستوزیر ارمنستان، رئیسجمهور عراق، معاون رئیسجمهور ترکیه و رئیسجمهور تاجیکستان به صورت جداگانه با مسعود پزشکیان دیدار و تبادل نظر کردند. رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با نزار آمیدی، همتای عراقی خود با بیان اینکه دشمنان ملتهای مسلمان همواره تلاش کردهاند با دامن زدن به اختلافات و شکافهای داخلی، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کنند، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی نه خواهان امنیت ملتهای منطقه است و نه به دنبال ثبات و توسعه کشورهای اسلامی؛ بلکه راهبرد اصلی آن ایجاد ناامنی، اختلاف و بیثباتی در منطقه است.
از اینرو، کشورهای اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و همکاری بیشتر در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند. وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده همکاری میان ایران و عراق نیز تاکید کرد و گفت: امیدواریم در فرصتی مناسب و در گفتوگوهای دوجانبه، تمامی زمینههای توسعه همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گیرد و با اراده سیاسی موجود، توافقات و تفاهمات دو کشور از مرحله تدوین و امضا به مرحله اجرا و بهرهبرداری عملیاتی برسد.پزشکیان وقتی هیاتهای ویژه چین، نامیبیا و افغانستان را به حضور پذیرفت با تاکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ثبات و امنیت منطقهای، افزود: ایران همواره خواهان روابطی مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک با کشورهای منطقه بوده و همچنان مصمم است روابط خود را با همسایگان گسترش دهد. در همین چارچوب، انتظار میرود هیچ کشوری اجازه ندهد قلمرو، امکانات یا ظرفیتهایش در اختیار متجاوزان برای اقدام علیه ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
تحلیل استراتژیک مراسم مصلای امام
به طور کلی حضور هیاتهای خارجی در کشورمان برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید، فراتر از یک تشریفات مذهبی یا سیاسی است. وقتی عالیترین مقام کشور به شهادت میرسد یا به لقاءالله میپیوندد، نحوه برگزاری مراسم تدفین و ادای احترام او، اولین و مهمترین پیام را برای جهان منتقل میکند. حضور سران قوا، شخصیتهای سیاسی و بهویژه هیاتهای بینالمللی در مصلای امام، نشان داد: نظام جمهوری اسلامی از یک بحران جانشینی عبور کرده و به «ثبات ساختاری» رسیده است. این مراسم در واقع اعلام کرد، هرچند رهبر و مقتدایمان شهید شده است، اما «مکتب» و «ساختار» زنده و پویاتر از هر زمان دیگری هستند. این تجمع به دنیا میفهماند که ایران در لحظه سختترین ضربه، متلاطم نشده، بلکه منسجمتر شده است.
دکترین دفاعی و استراتژیک ایران تغییر نکرده است و محور مقاومت باید بداند که پشتیبان استراتژیک آنها (ایران) همچنان بر سر پیمانهای خود است و تغییر رهبری، باعث تغییر مسیر یا عقبنشینی نشده است. وقتی سران قوا در کنار فرماندهان نیروهای مسلح در کنار هم با نظم و اقتدار دیده شدهاند، به بدخواهان ثابت کرد: ما نه تنها متلاطم نیستیم، بلکه آمادهایم و فرماندهی یکپارچه داریم و این تصویر، لرزه بر اندام دشمن میاندازد، چون میبیند همچنان با ایران مقتدر و متحد روبهروست، نه تکههای پراکنده. حضور هیاتهای بینالمللی نشان میدهد، ایران همچنان یک «قطب اثرگذار» در منطقه و جهان است و مرکزیتش در مدیریت مقاومت تکان نخورده است. از سوی دیگر همسویی ارتش، سپاه و جناحهای سیاسی در کنار پیکر شهید، به متحدان این پیام را میدهد: هیچ شکاف داخلی در ایران ایجاد نشده تا دشمن از آن بهره ببرد.
دشمن احتمالا تصور میکرد با ترور و شهادت رهبر، نظام دچار شوک و تفرقه یا فلج میشود. این مراسم با نمایش «اتحاد»، به دشمن پیامی را منتقل کرد، مبنی بر اینکه شما رهبر یک کشور را شهید کردهاید، اما نتوانستید اراده یک ملت و ساختار یک نظام را بشکنید. حضور شخصیتهای سیاسی و بینالمللی در مصلای امام، این روایت دشمن را که ایران منزوی شده یا پایان دوران نفوذش فرا رسیده، به کلی باطل میکند؛ این یک نمایش از سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران به جهان است.
این مراسم در مصلای امام که از امروز هم با حضور میلیونی ولی نعمتان انقلاب آغاز میشود، در واقع تبدیل سوگ به قدرت است. دشمن میخواست خاکستر نظام را ببیند، اما با شعلههای یک اتحاد ملی و بینالمللی روبهرو شد. آنها تصور میکردند شهادت آقایمان منجر به سرد شدن ارادهها، ترسیدن از ضربات بعدی و در نهایت تبدیل شدن نظام به خاکستر میشود، غافل از اینکه در مکتب مقاومت، «خون شهید» فوران میکند. یعنی هر ضربه دشمن، به جای اینکه اراده را بشکند، خشم و عزمی مضاعف ایجاد میکند. آن شعلههای اتحادی که روز جمعه در مصلای امام دیده شد، در واقع به دشمن فهماند با شهادت رهبر شهید، سرفصل جدید و قدرتمندتری در سپهر سیاست ایران باز شده است؛ دشمن نه تنها چیزی را از بین نبرد، بلکه اتفاقا باعث شد تمام نیروهای داخلی و متحدان و شرکای ایران در سایر کشورها، دور هم جمع شوند و با یک اراده واحد، مسیر را ادامه دهند.
مکتب تمامعیار اسلامی و شیعی رهبر شهید
محمدرضا باهنر _ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: از بن دندان معتقدم که زندگی امام شهید، یک مکتب تمامعیار اسلامی و شیعی است؛ مسلمان و شیعهای که باید همیشه پا به رکاب و دشمنستیز باشد و از کوچکترین رفتار، حرکات و سکنات خود مراقبت کند. امام شهیدمان، به معنای واقعی کلمه، یک انسان تراز اسلام و تشیع بود. اخیرا در مصاحبهای صحبتهایی کردم که شاید تا ۱۰، ۱۵ سال دیگر هم قابل انتشار نباشد اما خواهش میکنم، حتما دانشگاهها یا مراکزی که امکان پژوهش دارند مانند مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... با محوریت بیت رهبری، زوایای زندگی سیاسی، مذهبی، تقوا و مراقبتهایی که رهبر شهید داشتند و نیز زندگی شخصی، ارتباط با فرزندان و اطرافیان ایشان را به تصویر بکشند و تبیین کنند. به عقیده من این زندگی میتواند یک الگوی تمامعیار برای کسانی باشد که در آینده میخواهند، سرباز امام زمان(عج) باشند.
در زمینه حکومتداری هم ایشان الگویی هستند و اینکه چگونه یک حاکم و رهبر، در عین حال که آن همه اقتدار و اختیار داشت و میتوانست هر کاری که میخواهد و نفسش به او فرمان میدهد، انجام بدهد اما بهشدت مراقب خود، فرزندان و اطرافیانش بود، این مسئله در توصیهها و حرکات ایشان نمود داشت. امام شهید ما یک دردانه بیهمتا بود. در اول انقلاب ایشان نماینده امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع بودند و مردم فیلمهای آن دوران را میدیدند که ایشان با آن لباس و با آن هیبت در سنگرهای جمعی و خط مقدم جبهه سخنرانی میکردند و به رزمندگان امید میدادند و خودشان پا به پای آنها در تلاش بودند و ماموریتهای خود را انجام میدادند. مدتی نیز ایشان با حکم امام راحل، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و تا آنجا که حافظه من یاری میکند، تقریبا دو ماه آخر هم رئیسجمهور بودند و هم مسئله رهبری را پذیرفته بودند؛ در تمام این مراحل وظایف خود را به خوبی ایفا کردند.
خود پذیرش مسئولیت رهبری هم برای ایشان داستان بسیار مهمی دارد. مردم فیلمهای آن دوران را به یاد دارند و دیدهاند زمانی که هنوز پیکر امام خمینی (ره) تدفین نشده بود و مجلس خبرگان میخواست رهبر جدید را انتخاب کند، بحثهای زیادی شد و شاید تنها کسی که در آن مجلس با مسئله جانشینی آقای خامنهای - امام شهید - مخالفت کرد، خود ایشان بود اما بالاخره خبرگان به شکل موشکافانهای به این جمعبندی رسیدند که بهترین کسی که میتواند جانشین امام خمینی (ره) باشد، امام خامنهای است.
درباره امام خمینی (ره) هم باید بگویم که ایشان یک مرد کاملا خدایی بود و آن جمله مشهور از ایشان برای همه ما به یادگار مانده است که «عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید.» زمانی که از امام راحل سوال میکردند که آیا هیچوقت در زندگی خود رعب و وحشت را تجربه کردهاید؟ بهصورت جدی میگفت: «من در تمام طول زندگیام از هیچ چیز و هیچکس، غیر از خدا، نترسیدم. هر تهدیدی که مرا کردند...» البته میدانید که تهدید علیه ایشان زیاد بود و حتی در سال ۱۳۴۲ تا مرز اعدام جلو رفتند و سپس تبعید شدند اما صرفا به خدای متعال توکل داشتند.
مهمترین ویژگی شخصیتی رهبر شهید ما این بود که خود را عبد خدا میدانستند. به شدت از زندگی شخصی خودشان مراقبت میکردند تا خدای ناکرده سوءاستفاده، رانت یا بدهبستانی پیش نیاید. همچنین بر سر کوتاه نیامدن در مقابل مستکبران و زورگویان جهان پافشاری داشتند و تابع کلام آقا امام حسین (ع) بودند که فرمودند: «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه یا مثلی لا یبایع مثل یزید.» امام شهید نشان داد که ما در مقابل زورگویی تسلیم نمیشویم هرچند حاضریم مذاکره، مراوده و بدهبستان داشته باشیم.
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