خدمات رسانی ۴۰ مجتمع رفاهی آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با اشاره به ارادت قلبی مردم کشورهای ترکیه و عراق به رهبر شهید و اعلام آمادگی برای حضور در مراسم تشییع اظهار کرد: کلیه امکانات و شرایط لازم برای تردد سهل و روند مسافران خارجی از کشورهای عراق، ترکی و حتی جمهوری خودمختار نخجوان برای ورود به کشور و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم شده است.
وی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۴۰ مجتمع خدماتی - رفاهی استان برای ارائه خدمات به عزاداران و شرکتکنندگان در آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آماده هستند.
شکری اضافه کرد: امکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز این مجتمعها با هدف رفاه، آرامش و خدمترسانی شایسته به زائران و مسافران فراهم و امکانات بهداشتی، نمازخانه، خدمات رفاهی و نظافت عمومی آن مورد پایش و بازدید قرار گرفته و هماهنگیهای لازم با بهرهبرداران این مجتمعها انجام شده است.
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