به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به روند اجرای این طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: آشیانه ماشین‌آلات شهرستان طبس با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در حال احداث است و این پروژه شامل یک سوله از نوع UBM برای نگهداری اصولی و حفاظت از ماشین‌آلات سنگین راهداری طراحی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش طول عمر ماشین‌آلات، موجب کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، حفاظت از تجهیزات در برابر شرایط محیطی و ساماندهی بهتر ناوگان راهداری خواهد شد.

جلال‌زاده همچنین به پروژه شهرستان نهبندان اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز احداث سوله ماشین‌آلات با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در دست اجراست که هدف آن ساماندهی ناوگان، ارتقای سطح نگهداری تجهیزات و افزایش آمادگی عملیاتی در شهرستان مرزی نهبندان است.

وی ادامه داد: این زیرساخت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای آمادگی ماشین‌آلات و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای راهداری و مدیریت بحران در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها پس از تکمیل، آماده بهره‌برداری خواهند شد.

جلال‌زاده تصریح کرد: ارتقای آمادگی تیم‌های عملیاتی و تجهیز ناوگان از اولویت‌های اصلی این اداره کل در راستای افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان است.