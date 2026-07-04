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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

احداث دو آشیانه ماشین‌آلات راهداری در طبس و نهبندان

احداث دو آشیانه ماشین‌آلات راهداری در طبس و نهبندان

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای پروژه احداث دو آشیانه ویژه نگهداری ماشین‌آلات راهداری در طبس و نهبندان با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به روند اجرای این طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: آشیانه ماشین‌آلات شهرستان طبس با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در حال احداث است و این پروژه شامل یک سوله از نوع UBM برای نگهداری اصولی و حفاظت از ماشین‌آلات سنگین راهداری طراحی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش طول عمر ماشین‌آلات، موجب کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، حفاظت از تجهیزات در برابر شرایط محیطی و ساماندهی بهتر ناوگان راهداری خواهد شد.

جلال‌زاده همچنین به پروژه شهرستان نهبندان اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز احداث سوله ماشین‌آلات با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در دست اجراست که هدف آن ساماندهی ناوگان، ارتقای سطح نگهداری تجهیزات و افزایش آمادگی عملیاتی در شهرستان مرزی نهبندان است.

وی ادامه داد: این زیرساخت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای آمادگی ماشین‌آلات و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای راهداری و مدیریت بحران در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها پس از تکمیل، آماده بهره‌برداری خواهند شد.

جلال‌زاده تصریح کرد: ارتقای آمادگی تیم‌های عملیاتی و تجهیز ناوگان از اولویت‌های اصلی این اداره کل در راستای افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان است.

کد مطلب 6879046

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