سرهنگ صنعتکاران: بدرقه امام شهید تجدید بیعت ملت ایران با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن صنعتکاران، ظهر شنبه در آیین بدرقه زائران «امام شهید» در ایستگاه راه‌آهن بندرعباس، ضمن تسلیت ایام عزای حسینی، شهادت امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که این فرصت فراهم شد تا ملت بزرگ ایران بتواند با حضور در مراسم تشییع و بدرقه امام شهید، بار دیگر ارادت، وفاداری و میثاق خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و عوامل برگزاری این مراسم، افزود: از زمان برنامه‌ریزی برای این رویداد بزرگ، مجموعه استانداری، دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان، امام جمعه بندرعباس، سپاه و سایر دستگاه‌ها با همدلی و همکاری، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به زائران را فراهم کردند.

جنگ اخیر جلوه‌ای از شکست همه‌جانبه دشمن بود

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، اولویت کشور مقابله با تجاوز دشمن بود و فرصت برگزاری مراسم عزاداری و تشییع فراهم نشد، اما امروز این فرصت به وجود آمده تا مردم با حضور گسترده خود، بار دیگر با امام شهید، آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کنند.

صنعتکاران تأکید کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان، مسئولان و وارد کردن ضربات سنگین، می‌تواند نظام اسلامی را از پای درآورد، اما با تدبیر رهبر معظم انقلاب، ایستادگی نیروهای مسلح، ایمان مردم و مجاهدت رزمندگان، در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نشد.

دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون همه ابزارها را به میدان آورده است

وی با بیان اینکه دشمنی با انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب آغاز شد، افزود: از کودتا، جنگ تحمیلی، تحریم، جنگ نرم، جنگ امنیتی و بهره‌گیری از گروه‌های نیابتی گرفته تا تهاجم مستقیم، همه ظرفیت‌های دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی به کار گرفته شد، اما ایمان مردم، رهبری الهی امام خمینی (ره) و پس از آن رهبر معظم انقلاب، اجازه تحقق اهداف دشمن را نداد.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) اظهار کرد: در مقطع اخیر نیز دشمن به این نتیجه رسید که تنها راه باقی‌مانده، ورود مستقیم به میدان نبرد و هدف قرار دادن رهبر انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح است، اما این محاسبه نیز با شکست کامل مواجه شد.

جمهوری اسلامی ایران تنها با رژیم صهیونیستی و آمریکا نجنگید

وی با اشاره به ابعاد جنگ اخیر تصریح کرد: فرزندان ملت ایران تنها با آمریکا و رژیم صهیونیستی نجنگیدند، بلکه عملاً همه ظرفیت‌های نظام سلطه در این جنگ حضور داشتند.

صنعتکاران ادامه داد: ناتو، کشورهای مختلف، تجهیزات پیشرفته نظامی، امکانات اطلاعاتی، رسانه‌ای، اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی همگی در کنار دشمن قرار گرفتند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و حضور در میدان، بار دیگر دشمن را شکست داد.

بدرقه امام شهید، نمایش وحدت امام و امت است

وی حضور مردم در مراسم تشییع و بدرقه امام شهید را یک وظیفه ملی و انقلابی دانست و گفت: حضور زائران هرمزگانی در این مراسم، به نیابت از مردم استان، پیام روشنی به دنیا خواهد داد که هیچ فاصله‌ای میان امام و امت وجود ندارد.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) افزود: این بدرقه تاریخی، تجدید بیعتی دوباره با ولایت خواهد بود و دشمن خواهد دید که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب، امامت و ولایت ایستاده است.

ارزش‌های انقلاب باید پاس داشته شود

صنعتکاران با بیان اینکه پس از این مقطع تاریخی، مسئولیت مهم‌تری بر دوش همگان قرار دارد، گفت: مهم‌ترین وظیفه ما پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزش‌هایی که با خون شهدا تثبیت شده و باید در همه عرصه‌ها حفظ شود.

وی حاکمیت خدا، ولایت‌مداری، استقلال، مقاومت، امت اسلامی، استکبارستیزی، اخلاق اسلامی و روحیه جهادی را از مهم‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام باید در همه عرصه‌ها الگوی جهان اسلام باشد.

استقلال ایران با توان داخلی حفظ شده است

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی اظهار کرد: در این جنگ تحمیلی، ایران بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی و تنها با تکیه بر فناوری بومی، تجهیزات ایرانی و توان رزمندگان خود توانست دشمن را شکست دهد.

وی با مقایسه این شرایط با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ گفت: در آن زمان با وجود برخورداری از تجهیزات خارجی، کشور ظرف چند ساعت اشغال شد، اما امروز ملت ایران با وجود چندین مرحله تهاجم نظامی، مقتدرانه ایستادگی کرده و دشمن را در همه عرصه‌ها ناکام گذاشته است.

مقاومت، رمز پیروزی ملت ایران

صنعتکاران مقاومت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: هر جا ملت ایران بر عنصر مقاومت تکیه کرده، پیروزی حاصل شده است؛ چه در جبهه مقاومت و چه در داخل کشور.

وی همچنین با اشاره به گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان افزود: امروز انقلاب اسلامی محدود به جغرافیای ایران نیست و ارزش‌های آن در میان ملت‌های آزاده جهان گسترش یافته است.

جمهوری اسلامی حتی در جنگ نیز اخلاق را رعایت کرد

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به جنایات دشمن در جنگ اخیر گفت: دشمن با حمله به مراکز غیرنظامی و حوادثی مانند جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب، ماهیت واقعی خود را نشان داد، اما جمهوری اسلامی حتی در پاسخ به تجاوزها نیز تلاش کرد اصول اخلاقی و انسانی را رعایت کند و تنها در مواقع ضروری به اقدامات متقابل دست زد.

ده‌ها هزار هرمزگانی راهی تهران، قم و مشهد شدند

وی در پایان با اشاره به اعزام گسترده زائران استان هرمزگان خاطرنشان کرد: امروز سومین کاروان زائران استان اعزام می‌شود و در مجموع ده‌ها هزار نفر از مردم هرمزگان به تهران، قم و مشهد اعزام شده‌اند تا به نیابت از صدها هزار نفر از مردم استان، در آیین بدرقه امام شهید حضور یافته و بار دیگر با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

صنعتکاران ابراز امیدواری کرد: ملت ایران همان‌گونه که در چهار دهه گذشته در کنار امام، ولایت و انقلاب ایستاده است، در ادامه مسیر نیز با حفظ وحدت، ایمان و روحیه جهادی، زمینه تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم کند.