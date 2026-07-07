بیش از ۱۰ هزار هرمزگانی به آیین بدرقه رهبر شهید اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صنعتکاران، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم نقاط مختلف هرمزگان برای حضور در آیین بدرقه رهبر شهید، در قالب کاروان‌های سازمان‌دهی‌شده به تهران اعزام شده‌اند.

وی از اعزام هفدهمین کاروان زائران هرمزگانی به تهران خبر داد و افزود: این اعزام با قطار و با همکاری اداره‌کل راه‌آهن استان و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان با بیان اینکه علاوه بر کاروان‌های اعزامی، هزاران نفر نیز با خودروهای شخصی راهی تهران شده‌اند، گفت: شمار زیادی از مردم نیز به‌صورت مستقل و با برنامه‌ریزی شخصی برای حضور در این مراسم عازم تهران شده‌اند.

صنعتکاران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای زائران تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای اسکان زائران در تهران انجام شده و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متنوعی نیز برای آنان تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: زائران در مراسم عزاداری سنتی، برنامه‌های مواکب هرمزگان در تهران، آیین‌های وداع و تشییع امام شهید و دیگر برنامه‌های فرهنگی حضور خواهند داشت. همچنین برای بخشی از زائران، سفر به قم و مشهد نیز برنامه‌ریزی شده و زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از آنان فراهم شده است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان از همکاری مسئولان استان در اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت: استاندار هرمزگان، نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانداران، فرماندهان سپاه شهرستان‌ها، اداره‌کل راه‌آهن، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط، در برگزاری شایسته این اعزام مشارکت داشته‌اند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع هم‌زمان با برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد، در سراسر هرمزگان خبر داد و افزود: برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، اماکن عمومی، پایگاه‌های فرهنگی، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های ویژه در اماکن متبرکه، از جمله برنامه‌هایی است که در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

صنعتکاران در پاسخ به پرسشی درباره شایعه‌پراکنی دشمنان برای کاهش مشارکت مردم، تأکید کرد: دشمنان طی چهار دهه گذشته همواره تلاش کرده‌اند با فضاسازی و شایعه‌پراکنی، میان مردم و آرمان‌های انقلاب فاصله ایجاد کنند، اما پیوند مردم با ارزش‌های اسلامی و انقلاب، پیوندی عمیق و ناگسستنی است.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، عمدتاً خودجوش و مردمی است و بسیاری از هزینه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات توسط خود مردم انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تنها نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارند.