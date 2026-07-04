به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در نشست مشترک شورای معاونان ادارهکل و مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان سمنان در محل اداره کل، اظهار کرد: ثبتنام دانشآموزان در پایههای اول، هفتم و دهم از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش در روزهای پیشرو است.
وی ادامه داد: از مدیران مناطق انتظار میرود تا با رصد روزانه، روند ثبتنام، تکمیل نمرات و رفع نواقص سامانهها را با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت نظارت بر فرآیندهای آموزشی، یادآور شد: حضور میدانی مدیران و بازدید مستمر از مدارس، نقش مؤثری در رفع مشکلات و تسریع اجرای برنامههای ابلاغی خواهد داشت.
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمادگی این دستگاه برای میزبانی از زائران، تصریح کرد: تمامی مدارس، مراکز رفاهی، موکبها و حسینیههای آموزش و پرورش باید با حداکثر ظرفیت برای اسکان زائران آماده باشند و وضعیت بهداشت، نظافت، تجهیزات سرمایشی و خدماترسانی در این مراکز بهصورت شبانهروزی مورد پایش قرار گیرد.
وی همچنین اجرای دقیق طرح تطبیق کد فضاهای آموزشی را از دیگر برنامههای اولویتدار آموزش و پرورش استان عنوان کرد و توضیح داد: همکاری و پیگیری جدی مدیران مناطق در اجرای این طرح ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی اقدامات انجامشده، نقش روابط عمومی و بسیج فرهنگیان را در مستندسازی فعالیتها و تولید محتوای رسانهای اثرگذار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: انعکاس مناسب خدمات فرهنگیان، بیانگر تلاش گسترده مجموعه آموزش و پرورش در کنار ایفای مأموریتهای آموزشی و فرهنگی است.
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