سپاه استان تهران از بازداشت شش نفر از مرتبطین با دشمنان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از بازداشت شش نفر خبر داد که با رسانهها و شبکههای معاند در ارتباط بودهاند.
این افراد متهم هستند که با ارسال محتوا و تبادل اخبار با شبکههای معاند و ضدانقلاب فعالیت داشتهاند.
سپاه استان تهران همچنین تاکید کرده است، که افراد بازداشتشده در جریان اغتشاشات دیماه نیز نقش داشتهاند و با حضور در تجمعها و مشارکت در شعارهای شبانه، تلاش کردهاند با هدایت عوامل خارج از کشور، فضای ناآرامی در کشور ایجاد کنند.
شناسایی این افراد در پی «رصد اطلاعاتی مستمر» و پایش فعالیتهای آنان در شبکههای اجتماعی، از جمله اینستاگرام و تلگرام، انجام شده است.
سپاه استان تهران میگوید: پس از جمعآوری مستندات مربوط به اقدامات ضدامنیتی، با اخذ دستور از مرجع قضایی، متهمان در عملیاتهای جداگانه بازداشت شدند.
مراجع مسئول با تأکید بر «حق قانونی شهروندان برای استفاده مشروع از فضای مجازی» اعلام کردهاند که هرگونه ارتباط با شبکههای معاند، میتواند به تشکیل پرونده قضایی و پیگرد قانونی منجر شود.
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