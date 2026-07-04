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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

با نگرانی ها موافقت کردم؛

اسکوچیچ ادعای باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد/ دلایل منتفی شدن همکاری

اسکوچیچ ادعای باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد/ دلایل منتفی شدن همکاری

گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس در یک استوری برای جلوگیری از حواشی دلایل منتفی شدن حضورش در این تیم را عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراگان اسکوچیچ در یک استوری در صفحه شخصی خود دلایل منتفی شدن حضورش در پرسپولیس را اعلام کرده است.

وی نوشت: تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت من و پخش دروغ در مورد رفتنم از ایران، من را تضعیف نکرد بلکه ترس کسانی را که پشت پرده کار می‌کردند را آشکار کرد. نحوه برخورد باشگاه در مذاکرات، تنها عدم جدیت آن را تأیید کرد و به من انگیزه بیشتری برای پیشرفت داد.

من هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیه نکردم. در عوض، با نگرانی‌های باشگاه موافقت کردم و در طول مذاکرات انعطاف‌پذیر ماندم.

از هوادارانی که من را حمایت می‌کنند و افراد پشت پرده را می‌بینند، متشکرم؛ شما می‌دانید چه چیزی را پشت سر گذاشتم و می‌دانید در آینده چه چیزی می‌توانم ارائه دهم!

اسکوچیچ ادعای باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد/ دلایل منتفی شدن همکاری

کد مطلب 6879077

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