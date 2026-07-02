شروع بازارگرمی در کرواسی برای پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، سایت اسپورت نت کرواسی در گزارشی مدعی شد همزمان با نهایی شدن مذاکرات باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ، احتمال آغاز مذاکرات این باشگاه با دو بازیکن خارجی نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، فیلیپ کرووینوویچ هافبک تیم هایدوک اشپیلت و یرکو اویاندل مدافع چپ شیلیایی، دو گزینه مدنظر پرسپولیس برای فصل آینده هستند. این رسانه همچنین به حضور بازیکنان خارجی از کشورهای مونته‌نگرو، ازبکستان، کنگو و مجارستان در ترکیب سرخپوشان اشاره کرده است.

این در حالی است که تاکنون دراگان اسکوچیچ هیچ نامی را برای جذب بازیکنان جدید به مدیران باشگاه پرسپولیس ارائه نکرده و مذاکرات دو طرف صرفاً حول محور نهایی شدن قرارداد سرمربی کروات بوده است.

همچنین برخلاف گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌های خارجی، سیاست فعلی باشگاه پرسپولیس بر پایه جوان‌گرایی و استفاده بیشتر از ظرفیت بازیکنان داخلی است و مدیران باشگاه در شرایط کنونی برنامه‌ای برای جذب گسترده بازیکنان خارجی ندارند.

از این رو، انتشار اسامی بازیکنان خارجی مختلف در رسانه‌های کرواسی را می‌توان بیشتر در راستای ایجاد بازار برای این بازیکنان و بهره‌برداری از نام پرسپولیس در فصل نقل‌وانتقالات دانست.