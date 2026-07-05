مانع بزرگ برای بازگشت اسکوچیچ به فوتبال ایران/ پرسپولیس شانس آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در روزهای اخیر به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی هدایت پرسپولیس مطرح شده بود که به دلیل عدم توافق مالی و افزایش ناگهانی مبلغ درخواستی از سوی این سرمربی کروات منتفی شد.

حالا فارغ از سرنوشت مذاکرات او با سرخپوشان، بازگشت این مربی به فوتبال ایران می‌توانست با مانعی مهم مواجه شود.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، پرونده مربوط به دیدار جام حذفی فصل گذشته تراکتور مقابل شمس‌آذر قزوین که در آن اسکوچیچ تصمیم گرفت تیمش را وارد زمین مسابقه نکند، همچنان در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مفتوح است و هنوز رأی نهایی آن صادر نشده است.

از این رو، در صورت بازگشت این مربی کروات به فوتبال ایران، رسیدگی به این پرونده می‌توانست در دستور کار قرار گیرد و حتی احتمال اعمال محرومیت برای او وجود داشته باشد. موضوعی که پیش از هرگونه فعالیت رسمی در فوتبال ایران، باید تعیین تکلیف می‌شد.

این وضعیت تا حدودی یادآور شرایط ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، است که او نیز پس از بازگشت به فوتبال ایران با محرومیت ناشی از آرای کمیته‌های قضایی فدراسیون مواجه شد و برای حضور روی نیمکت تیمش نیازمند تعیین تکلیف وضعیت انضباطی خود بود.

هرچند با شکست مذاکرات پرسپولیس و اسکوچیچ، بازگشت این مربی به فوتبال ایران فعلاً منتفی به نظر می‌رسد، اما پرونده مفتوح او در کمیته اخلاق و محرومیت انضباطی اش همچنان پابرجاست و در صورت حضور دوباره در فوتبال ایران، می‌تواند به یکی از نخستین موضوعات قابل رسیدگی تبدیل شود.