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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

استقرار ۱۵ موکب در مسیر تاکستان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه

استقرار ۱۵ موکب در مسیر تاکستان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه

قزوین-مسئول ستاد پشتیبانی تاکستان از استقرار ۱۵ موکب در مسیر عبور زائران مراسم بدرقه امام شهید خبر داد و گفت: این موکب‌ها از سه‌راهی رحیم‌آباد تا ورودی تاکستان به زائران خدمات ارائه می کنند.

کمال فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر تردد زائران مراسم بدرقه امام شهید اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و به همت مردم شهرستان، ۱۵ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده است.

وی افزود: این موکب‌ها در مسیر عبور زائرانی که عازم تهران هستند، خدمات مختلفی را ارائه می‌کنند تا بخشی از نیازهای آنان در طول مسیر تأمین شود.

مسئول ستاد پشتیبانی شهرستان تاکستان تصریح کرد: استقرار موکب‌ها از سه‌راهی رحیم‌آباد و خرمدشت آغاز شده و تا ورودی شهر تاکستان و محدوده سیلو و عوارضی ادامه دارد.

فیروزی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های مردمی شهرستان برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران مراسم باشکوه بدرقه امام شهید به کار گرفته شده است تا عبور زائران از مسیر تاکستان با سهولت و آرامش بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6879109

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