تأمین برق پایدار مسیر تشییع رهبر شهید در شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، امید رفیعی ظهر شنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌های تأمین برق پایدار و روشنایی پارک‌سوارهای مسیر تشییع رهبر شهید، با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم در استان قم اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان قم، این استان میزبان خیل عظیمی از عاشقان و دلدادگان امام شهید خواهد بود و از این رو، تأمین برق پایدار برای مواکب، پارکینگ‌ها و سایر مراکز خدمات‌رسان از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان قم است.

وی افزود: در راستای تأمین برق قم برای این مراسم، اجرای شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط، نصب پست‌های سیار و همچنین پیش‌بینی محل استقرار دیزل‌ژنراتورها برای استفاده در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته است تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده تصریح کرد: در حال حاضر عملیات احداث شبکه فشار ضعیف در محدوده رینگ پیرامونی مسجد مقدس جمکران در حال اجراست تا برق مورد نیاز مواکب مستقر در این محدوده به صورت پایدار تأمین شود.

وی ادامه داد: همچنین همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم عملیات احداث شبکه روشنایی و نصب چراغ در پارکینگ‌های اطراف مسجد مقدس جمکران و در طول مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) را با سرعت و دقت در حال انجام هستند.

رفیعی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه صنعت برق استان در ایام منتهی به این مراسم بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بسیج تمامی امکانات و توان فنی خود، تمام تلاش خود را برای تأمین برق پایدار و مستمر در روزهای منتهی به مراسم و روز برگزاری تشییع پیکر مطهر به کار خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم شود.