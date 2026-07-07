اعزام ناوگان اورژانس همدان به مشهد مقدس برای مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یگانه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای پشتیبانی درمانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران و مشهد اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده و میلیونی زائران و عزاداران در مشهد مقدس و ضرورت ارتقای سطح آمادگیهای درمانی، تیمهای تخصصی و تجهیزات عملیاتی اورژانس همدان به استان خراسان رضوی اعزام شدند.
وی درباره جزئیات ناوگان اعزامی گفت: به منظور تقویت توان عملیاتی و ارائه خدمات درمانی به موقع، سه دستگاه آمبولانس مجهز به همراه یک دستگاه اتوبوسآمبولانس از سوی مرکز اورژانس همدان راهی مشهد مقدس شده است.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان تصریح کرد: این تیم تخصصی متشکل از ۱۱ نفر از کارشناسان فوریتهای پزشکی و نیروهای عملیاتی مجرب استان است که همراه با تجهیزات کامل پزشکی و دارویی، در نقاط پرتردد و مسیرهای منتهی به مراسم مستقر شدند.
وی یگانه با تاکید بر اینکه این ماموریت تا پایان مراسم و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت، افزود: تیمهای اعزامی همدان با هماهنگی کامل با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان خراسان رضوی، در محلهای تعیینشده مستقر شدند و به صورت ۲۴ ساعته در آمادهباش کامل برای خدمترسانی به زائران به سر میبرند.
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