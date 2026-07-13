«علی از زبان علی» به زبان ترکی استانبولی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «علی از زبان علی» اثر حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدیان که با استقبال گستردهای در بازار کتاب روبهرو شد و نسخه فارسی آن از مرز ۱۲۰ هزار نسخه گذشت، اکنون در گامی تازه برای گسترش مخاطبان خود، به زبان ترکی استانبولی منتشر شد.
این اثر که پیشتر با تیراژی بالغ بر ۳ هزار نسخه در قالب ترجمه عربی پذیرش قرار گرفته بود، اکنون با ترجمه «میکائیل گورل»، معاون رئیس مؤسسه آل البیت(ع) ترکیه، در دسترسی مخاطبان ترکیهای قرار گرفته شده است.
نشر معارف با انتشار متوالی این اثر به زبانهای مختلف، مسیر معرفی شخصیت امیرالمؤمنین(ع) را به مخاطبان غیرفارسیزبان هموار کرده است.
ویژگی این کتاب، نمایش زندگی امام علی(ع) از روایات اولشخص است که باعث میشود مخاطبان در سراسر جهان با عدالت و اخلاق این شخصیت اثرگذار، در قالب یک روایت زنده و صمیمی آشنا شوند.
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