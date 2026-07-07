نورمفیدی: راز ماندگاری انقلاب، ایستادگی بر «نه شرقی، نه غربی» بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آیین‌های بزرگداشت، وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، در دومین بخش از خاطرات و ناگفته‌های خود، به تبیین مبانی فکری حضرت امام خمینی(ره) و استمرار آن در مسیر رهبر شهید انقلاب پرداخت.

وی با اشاره به شعار راهبردی امام راحل «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» اظهار کرد: این شعار تنها یک موضع‌گیری سیاسی نبود، بلکه ریشه در آموزه‌های قرآن کریم و توحید داشت. امام(ره) معتقد بود تکیه‌گاه حقیقی ملت‌ها باید خداوند باشد، قدرت‌های سلطه‌گر جهان نیستند.

نورمفیدی افزود: پیام همه انبیا نفی طاغوت و سلطه‌پذیری بود و پیامبر اکرم(ص) نیز با دعوت به «لا اله الا الله» در برابر قدرت‌های زمان خود ایستاد و با وجود همه تهدیدها و پیشنهادها، هرگز از اصول الهی عقب‌نشینی نکرد. امام خمینی(ره) نیز همین راه را با صلابت ادامه داد و در دفاع از استقلال و عزت ملت ایران، هیچ‌گاه از مبانی انقلاب اسلامی عدول نکرد.

وی با بیان اینکه مبارزه با سلطه خارجی از ارکان اصلی اندیشه امام راحل بود، اظهار کرد: امام بارها تأکید می‌کرد که اگر ریشه‌های وابستگی و سلطه قدرت‌های بیگانه از میان نرود، مبارزه با استبداد داخلی به نتیجه کامل نخواهد رسید. از همین منظر، استقلال سیاسی و نفی سلطه بیگانگان جایگاهی اساسی در منظومه فکری انقلاب اسلامی پیدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان خاطرنشان کرد: طبیعی بود که چنین رویکردی با مخالفت قدرت‌های جهانی روبه‌رو شود، زیرا آنان هیچ‌گاه ایران مستقل، مقتدر و متکی بر مبانی اسلامی را برنمی‌تابند. با این حال، امام راحل تا پایان عمر بر این مسیر استوار ماند و رهبر شهید انقلاب نیز با همان روحیه ایستادگی، پاسدار آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود.