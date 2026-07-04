علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های بهداشتی، درمانی و اورژانس، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید اعلام کرده است.

وی افزود: نیروهای تخصصی و امکانات درمانی استان در مسیرهای رفت و برگشت زائران مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، تصریح کرد: بازرسی‌های بهداشتی از مراکز بین‌راهی، مجتمع‌های خدماتی، مراکز عرضه مواد غذایی و همچنین مواکب مستقر در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال انجام است.

سروش ادامه داد: هدف از این اقدامات، حفظ سلامت زائران و پیشگیری از بروز هرگونه مشکل بهداشتی در طول تردد و حضور آنان در مسیرهای عبوری استان است.

وی در پایان تأکید کرد: نیروهای بهداشتی، درمانی و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا پایان برگزاری این مراسم در آماده‌باش کامل خواهند بود و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران از اولویت‌های اصلی این مجموعه است.