علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای بهداشتی، درمانی و اورژانس، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید اعلام کرده است.
وی افزود: نیروهای تخصصی و امکانات درمانی استان در مسیرهای رفت و برگشت زائران مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را در سریعترین زمان ممکن ارائه دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، تصریح کرد: بازرسیهای بهداشتی از مراکز بینراهی، مجتمعهای خدماتی، مراکز عرضه مواد غذایی و همچنین مواکب مستقر در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر و شبانهروزی در حال انجام است.
سروش ادامه داد: هدف از این اقدامات، حفظ سلامت زائران و پیشگیری از بروز هرگونه مشکل بهداشتی در طول تردد و حضور آنان در مسیرهای عبوری استان است.
وی در پایان تأکید کرد: نیروهای بهداشتی، درمانی و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا پایان برگزاری این مراسم در آمادهباش کامل خواهند بود و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
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