به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵ با حضور علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ظهر چهارشنبه در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام گراوند، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر منصوری معاون آموزشی، دکتر ایمانی معاون بهداشتی و دکتر رحیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه حضور داشتند و موضوعات مرتبط با جوانی جمعیت و ارتقای خدمات سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

سروش در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و گروه‌های تخصصی دانشگاه، به‌ویژه گروه اطفال، از خدمات تخصصی ارائه‌شده به مردم تقدیر کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی، از دانشگاه‌های برتر کشور محسوب می‌شود و این جایگاه مسئولیت مجموعه را در برابر جامعه افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۷ هزار نیروی انسانی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بر استفاده مؤثر از این ظرفیت برای پاسخگویی به نیازهای مردم تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به مسائل و مطالبات شهروندان شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و رفع مشکلات را ضروری دانست و بر ضرورت تقویت رویکرد مسئله‌محور در مجموعه دانشگاه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، توسعه نظام ثبت الکترونیک و گسترش خدمات الکترونیک مورد تأکید قرار گرفت؛ رویکردی که می‌تواند با افزایش دقت و سرعت فرایندها، کیفیت خدمات را ارتقا داده و دسترسی مردم به خدمات سلامت را تسهیل کند.

در این جلسه همچنین بر استمرار اقدامات مرتبط با جوانی جمعیت و استفاده از ظرفیت‌های علمی، اجرایی و فناوری دانشگاه برای تحقق اهداف حوزه سلامت تأکید شد.