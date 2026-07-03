به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه راهبردی استان همدان به عنوان شاهراه ارتباطی اصلی استان‌های غرب کشور به سمت پایتخت، اظهار کرد: با توجه به تردد گسترده زائران در محورهای مواصلاتی استان، تمامی واحدهای عملیاتی حوزه سلامت در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات فوریت‌های پزشکی و بهداشتی در این مراسم باشکوه با بالاترین کیفیت ارائه شود.

وی با تشریح اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی، افزود: با هدف تضمین سلامت عمومی زائران، تیم‌های بازرسی و بهداشتی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر تمامی مراکز بین‌راهی، مجتمع‌های خدماتی، مراکز عرضه مواد غذایی و موکب‌های مستقر در محورهای اصلی استان نظارت دقیق دارند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: این اقدامات با هدف پیشگیری از هرگونه بروز مخاطرات بهداشتی و تضمین سلامت مواد غذایی و محیطی انجام می‌شود.

وی در ادامه به جزئیات بخش امداد و نجات اشاره کرد و گفت: برای پوشش سریع حوادث و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مسیر تردد، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس مجهز، به همراه سه دستگاه آمبولانس و تیم‌های تخصصی اورژانس به سمت تهران اعزام شدند تا در طول مسیر، خدمات امدادی لازم را به زائران ارائه دهند.

وی تاکید کرد: تمامی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس و نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت در استان در وضعیت عملیاتی قرار دارند و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تمامی تلاش خود را برای حفظ سلامت و آرامش زائران به کار می‌گیرند.

کلوندی در پایان از زائران خواست تا ضمن حضور در این مراسم ملی، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند و افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به خدمات درمانی، زائران می‌توانند از ظرفیت نیروهای مستقر در مسیرها و مراکز درمانی استفاده کنند.