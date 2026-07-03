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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶

آماده‌باش همدان برای تامین سلامت زائران مراسم تشییع «آقای شهید ایران»

آماده‌باش همدان برای تامین سلامت زائران مراسم تشییع «آقای شهید ایران»

همدان-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان از بسیج تمامی ظرفیت‌های بهداشتی، درمانی و امدادی استان برای تأمین سلامت زائران در مسیر رفت و برگشت به مراسم تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه راهبردی استان همدان به عنوان شاهراه ارتباطی اصلی استان‌های غرب کشور به سمت پایتخت، اظهار کرد: با توجه به تردد گسترده زائران در محورهای مواصلاتی استان، تمامی واحدهای عملیاتی حوزه سلامت در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات فوریت‌های پزشکی و بهداشتی در این مراسم باشکوه با بالاترین کیفیت ارائه شود.

وی با تشریح اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی، افزود: با هدف تضمین سلامت عمومی زائران، تیم‌های بازرسی و بهداشتی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر تمامی مراکز بین‌راهی، مجتمع‌های خدماتی، مراکز عرضه مواد غذایی و موکب‌های مستقر در محورهای اصلی استان نظارت دقیق دارند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: این اقدامات با هدف پیشگیری از هرگونه بروز مخاطرات بهداشتی و تضمین سلامت مواد غذایی و محیطی انجام می‌شود.

وی در ادامه به جزئیات بخش امداد و نجات اشاره کرد و گفت: برای پوشش سریع حوادث و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مسیر تردد، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس مجهز، به همراه سه دستگاه آمبولانس و تیم‌های تخصصی اورژانس به سمت تهران اعزام شدند تا در طول مسیر، خدمات امدادی لازم را به زائران ارائه دهند.

وی تاکید کرد: تمامی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس و نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت در استان در وضعیت عملیاتی قرار دارند و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، تمامی تلاش خود را برای حفظ سلامت و آرامش زائران به کار می‌گیرند.

کلوندی در پایان از زائران خواست تا ضمن حضور در این مراسم ملی، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند و افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به خدمات درمانی، زائران می‌توانند از ظرفیت نیروهای مستقر در مسیرها و مراکز درمانی استفاده کنند.

کد مطلب 6878550

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