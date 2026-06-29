۱۰۰ کد عملیاتی اورژانس البرز برای خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

احمد مهدوی، رئیس اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز، امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از آغاز آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و درمانی استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۱۰۰ کد عملیاتی، ۲۲ موتورلانس و سه دستگاه اتوبوس‌آمبولانس در این مأموریت به‌کارگیری خواهند شد.

وی با اشاره به عبور زائران از محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: با توجه به اینکه استان البرز به عنوان استان معین تهران در نظر گرفته شده است، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و اورژانسی به زائران پیش‌بینی شده و تمامی بخش‌های مرتبط در حالت آماده‌باش قرار دارند.

استقرار نیروهای اورژانس در مسیرهای تردد زائران

وی با بیان اینکه پایگاه‌های اورژانس و نیروهای امدادی در مسیرهای عبور زائران مستقر خواهند شد، افزود: علاوه بر استقرار نیروها در محورهای مواصلاتی، در تمامی موکب‌های پیش‌بینی شده نیز پوشش خدمات اورژانسی ارائه خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل جسمی برای زائران، خدمات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس باشد.

رئیس اورژانس البرز ادامه داد: آماده‌باش رسمی نیروهای اورژانس از روز پنجشنبه، دو روز پیش از آغاز مراسم، آغاز می‌شود و تا دو روز پس از پایان مراسم نیز ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان بدون وقفه انجام شود.

خدمات شبانه‌روزی اورژانس تا پایان مأموریت

مهدوی با تأکید بر فعالیت ۲۴ ساعته نیروهای امدادی تصریح کرد: تمامی نیروها، تجهیزات و پایگاه‌های اورژانس به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم و زائران خواهند بود و هیچ محدودیتی در ارائه خدمات وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اورژانس، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و مجموعه‌های زیرمجموعه معاونت‌های بهداشت، درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت افزایش مراجعات، پاسخگوی نیازهای درمانی باشند.

به‌کارگیری ۱۰۰ کد عملیاتی در البرز

رئیس اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز درباره ظرفیت‌های عملیاتی در نظر گرفته شده برای این مأموریت گفت: حدود ۱۰۰ کد عملیاتی فعال خواهد شد که شامل ۲۲ دستگاه موتورلانس، سه دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ده‌ها آمبولانس زمینی در نقاط مختلف استان است.

وی افزود: این تجهیزات با هدف افزایش سرعت دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان در مسیرهای پرتردد به‌کارگیری می‌شوند.

بیمارستان‌های البرز در آماده‌باش کامل

مهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمارستان‌های استان آمادگی پذیرش احتمالی زائران را دارند، گفت: تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شده است.

وی اظهار کرد: همچنین جلسه‌ای با حضور رؤسا و مدیران بیمارستان‌های استان برگزار خواهد شد تا موضوع افزایش ظرفیت پذیرش، تأمین نیروهای تخصصی، آماده‌باش کادر درمان و پشتیبانی و همچنین ارتقای ظرفیت تخت‌های بیمارستانی مورد بررسی و نهایی‌سازی قرار گیرد.

رئیس اورژانس البرز تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های حوزه سلامت استان آمادگی کامل دارند تا در طول برگزاری مراسم و تردد زائران، خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند.