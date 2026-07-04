انهدام ۴ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از انهدام ۴ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۰ تروریست، کشته شدن ۲ نفر از آنان و کشف مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره در جنوب شرق کشور خبر داد.

بسمه تعالی

به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند طی سلسله اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان وبلوچستان، ۴ هسته‌ی سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در چند عملیات مشترک با سپاه‌پاسداران و فراجا در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان پنج نفر از اعضای اصلی تیم‌های عملیاتی وارداتی دستگیر و دو نفر از عناصر تروریست نیز درمقابله مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.



امروز نیز یک هسته‌ی عملیاتی پنج نفره دیگر وابسته به گروهک‌های تروریستی تکفیری در حوزه شهرستان‌های جنوب‌استان(نیک‌شهر و قصرقند) که در تحرکات ضدامنیتی؛ از جمله تیراندازی به سمت یگان‌های نظامی و مراکز قضایی در جنوب استان و....را برعهده داشتند، دستگیر و تحویل مرجع محترم قضایی استان شدند.

از محل اختفاء و خانه‌ی امن مزدوران وارداتی دستگیر شده، مقادیر قابل توجهی از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین جنگی از جمله یک قبضه تیربار گرینوف و نوار فشنگ مربوطه، ۳ قبضه کلاشینکف به همراه ۷ تیغه خشاب پر، ۱۷ قبضه انواع کلت کمری، ۲ عدد نارنجک دستی، ۵ عدد نارنجک تفنگی، ۱۴ عدد نارنجک ۴۰ میلی‌متری، ۴ دستگاه بی‌سیم، یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد.



این عناصر تروریست پس از جذب و عضویت در گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در برخی کشورهای همسایه و گذراندن آموزش‌های نظامی و انفجاری، وارد کشور شده و قصد انجام اقدامات خرابکارانه، ترور و سایر عملیات تروریستی در منطقه جنوب‌شرق کشور را داشتند که با الطاف الهی و عنایات اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) پیش از هر عمل تروریستی، هسته‌ها متلاشی و تروریست‌ها بازداشت شدند.



در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.



اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

۱۳ تیرماه ۱۴۰۵