https://mehrnews.com/x3cvfP ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ کد مطلب 6879443 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ بسته خبری شبانه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 18 MB کد مطلب 6879443 کپی شد مطالب مرتبط ضربه پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان سرمایهگذاری ۷۴ میلیارد تومانی برای زیرساختهای آبی سیستان و بلوچستان ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۲۸۱ کیلوگرم ماده مخدر حشیش در هرمزگان پایان گروگانگیری در هرمزگان با آزادی ۲ نوجوان از دست آدمربایان انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور اعزام زائران زابلی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام گروه های جهادی دلگان برای خدمات رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها بسته خبری انهدام گروهک تروریستی زاهدان
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