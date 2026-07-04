ضربه پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در یک عملیات مشترک و همکاری اطلاعاتی با یکی از استان های شمال کشور، مامورین عملیاتی استان سیستان و بلوچستان موفق شدند مقدار ۱۳۵ کیلوگرم انواع موادمخدر را در یکی از محورهای مواصلاتی استان کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف و همکاری اطلاعاتی یکی از استان های شمال کشور، از حمل موادمخدر در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق طی یک عملیات منسجم موفق شدند: مقدار ۸۰کیلوگرم تریاک، ۳۰کیلوگرم هروئین و ۲۵کیلوگرم شیشه کشف و در این راستا تعداد یک دستگاه خودروی سواری را توقیف و یک نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

وی در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.