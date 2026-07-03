به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رضا سعیدی، در دیدار با مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بر تقویت همکاری‌های مشترک دو دستگاه برای اجرای برنامه‌های سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: با تکمیل فرآیند ثبت‌نام مدارس، اطلاعات دقیق و جامعی از دانش‌آموزان در اختیار خواهد بود که می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های دقیق در حوزه سلامت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های آینده فرصت کافی برای برنامه‌ریزی وجود دارد، افزود: لازم است از این فرصت برای شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها و آماده‌سازی اقدامات اجرایی استفاده شود تا برنامه‌ها با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه هدف انجام شود، اظهار داشت: رویکرد ما باید کاملاً نیازمحور باشد. بدون هیچ‌گونه تعارض منافع باید دور یک میز بنشینیم، مشکلات را به‌صورت شفاف مطرح کنیم، برای هر مسئله مناسب‌ترین راهکار را انتخاب کنیم و سپس برای اجرای آن از ظرفیت متخصصان و دستگاه‌های مرتبط کمک بگیریم.

سعیدی ادامه داد: اگر پس از نیازسنجی مشخص شد اجرای یک برنامه به اعتبارات یا امکانات بیشتری نیاز دارد، پیگیری برای تأمین منابع کاملاً منطقی است، اما نباید ابتدا یک محصول، نرم‌افزار یا طرح خاص به ما پیشنهاد شود و سپس تلاش کنیم برای آن کاربرد تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: گاهی برخی افراد یا شرکت‌ها با معرفی یک نرم‌افزار یا ابزار، تلاش می‌کنند آن را وارد چرخه اجرایی کنند، در حالی که ملاک تصمیم‌گیری باید نیاز واقعی نظام سلامت باشد، نه پیشنهادهای از پیش آماده یا فشارهای بیرونی.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: لازم است پیش از اجرای طرح‌های پرهزینه، همه روش‌های جایگزین بررسی شود. اگر اجرای یک طرح به بودجه قابل توجهی نیاز دارد، می‌توان با انجام مطالعات محدودتر، تحلیل داده‌ها یا استفاده از ظرفیت‌های موجود، به نتایج قابل اتکا دست یافت.

وی افزود: در شرایط فعلی باید از همه ظرفیت‌های کارشناسی و علمی استفاده کنیم و تنها به یک شیوه محدود نشویم. برای هر مسئله معمولاً چندین راهکار وجود دارد و لازم است گزینه‌های مختلف از نظر هزینه، اثربخشی و امکان اجرا مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

سعیدی با تأکید بر اهمیت استفاده از شواهد علمی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت اظهار داشت: هدف ما انجام فعالیت‌های صرفاً پژوهشی نیست، بلکه باید از پژوهش برای تصمیم‌سازی استفاده کنیم. مرورهای نظام‌مند، مطالعات مروری و تحلیل نتایج تحقیقات منتشرشده، ابزارهای ارزشمندی هستند که می‌توانند در مدت کوتاه و با هزینه کمتر، شواهد علمی قابل اعتمادی برای مدیران فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مطالعات با صرف زمان و هزینه محدود قابل انجام هستند و می‌توانند مبنای مناسبی برای تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه سلامت دانش‌آموزان باشند.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تأکید بر استمرار هماهنگی میان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، خواستار پیگیری منظم موضوعات مطرح‌شده در جلسات مشترک شد و گفت: با تداوم این نشست‌ها و بهره‌گیری از توان کارشناسان دو دستگاه، می‌توان روند اجرای برنامه‌های سلامت مدارس را با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برد و تصمیمات را بر پایه شواهد، نیازهای واقعی و امکانات موجود به مرحله اجرا رساند.