به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صفرزاده اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اوج حضور زائران در مسیر رفت، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۶ و ۱۷ تیرماه) و در مسیر بازگشت نیز روزهای جمعه و شنبه (۱۹ و ۲۰ تیرماه) پیش‌بینی می‌شود. با این حال، برخی کاروان‌های عزاداری از روزهای گذشته حرکت خود را آغاز کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته ۱۵ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان عزاداران رهبر شهید از استان کهگیلویه و بویراحمد، در مجتمع میان‌راهی اسلامیه توقف و از خدمات پذیرایی برخوردار شدند.

مدیر مجتمع‌های میان راهی امام رضا (ع) بیان کرد: در راستای میزبانی شایسته از سوگواران رهبر شهید، فضاآرایی تمامی مجتمع‌های میان‌راهی متناسب با این ایام انجام شده است. بر این اساس، تابلوهای معرفی و راهنما به‌روزرسانی شده، بنرهای تسلیت در نقاط مختلف نصب گردیده و پرچم‌های سیاه در فضای مجتمع‌ها به اهتزاز درآمده است. این اقدامات ضمن تسهیل بهره‌مندی زائران از خدمات، حال و هوای مجتمع‌ها را کاملاً متناسب با عظمت این رویداد تاریخی و سوگ ملی تغییر داده است.

وی گفت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات پایه شامل پذیرایی (چای، میان‌وعده و غذاهای گرم)، اسکان اضطراری، سرویس‌های بهداشتی و خدمات درمانی اولیه در تمامی مجتمع‌های یادشده پیش‌بینی شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با مسئولین محلی و نهادهای امدادی جهت پشتیبانی از مواکب به عمل آمده است.