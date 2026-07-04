روشنایی معابر منتهی به حرم امام خمینی (ره) اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات اصلاح و بهسازی روشنایی معابر منتهی به حرم امام خمینی (ره) در آستانه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: این عملیات توسط اکیپهای روشنایی منطقه برق چهاردانگه و با هدف خدمترسانی مطلوب به زائران، ارتقای ایمنی و تأمین روشنایی مناسب مسیرهای تردد اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) انجام شد.
محمودی افزود: اصلاح نواقص احتمالی شبکه روشنایی، تسهیل تردد زائران و تأمین روشنایی مناسب اماکن پیشبینیشده برای استقرار شرکتکنندگان در مراسم، از مهمترین اهداف اجرای این طرح بوده است.
وی تصریح کرد: عملیات بهسازی و اصلاح شبکه روشنایی در کوتاهترین زمان ممکن اجرا و به بهرهبرداری رسید تا زیرساختهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان با تأکید بر آمادگی کامل اکیپهای عملیاتی، خاطرنشان کرد: خدمترسانی پایدار و تأمین برق مطمئن در تمامی بخشهای مرتبط با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
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