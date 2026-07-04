اعزام ۱۴ هزار و ۸۵۰ زائر قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید

سردار رستمعلی رفیعی آتانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین آمار اعزام زائران استان قزوین به مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: تا صبح روز ۱۳ تیرماه، در مجموع ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر از مردم استان قزوین به منظور حضور در این مراسم به پایتخت اعزام شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۸ هزار و ۶۱۳ نفر را بانوان و ۶ هزار و ۲۳۷ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: برای انتقال زائران، ۱۲۹ دستگاه اتوبوس، ۱۱ دستگاه مینی‌بوس و ۲ هزار و ۷۸ دستگاه خودروی شخصی به کار گرفته شده است.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسم‌های گرامیداشت رهبر شهید در استان قزوین با اشاره به مشارکت نیروهای مردمی در خدمت‌رسانی تصریح کرد: ۲۰۰ خادم از استان قزوین در روند خدمات‌رسانی به زائران مشارکت دارند.

رفیعی آتانی همچنین از اعزام بخشی از زائران از طریق حمل‌ونقل ریلی خبر داد و گفت: ۳۰۰ نفر از مردم استان نیز با قطار به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲۰ موکب از استان قزوین در شهرهای قزوین، تهران و مشهد برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید برپا و فعال شده است.

