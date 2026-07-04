خدمت رسانی ۱۹۰ موکب به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در همدان

سید رضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشکیل ستاد مراسم تشییع و تدفین در استان همدان با ریاست استاندار همدان اشاره کرد و اظهار کرد: در این ستاد کمیته‌هایی شکل گرفت که یکی از این کمیته‌ها، کمیته اسکان و تغذیه زائرانی است که به تهران، قم و مشهد می‌روند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات به زائران داخلی و خارجی برنامه ریزی شده است، ادامه داد: تردد زائران از روز پنج شنبه آغاز شده و از محورهای مواصلاتی استان همدان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد عبور می‌کنند.

مسئول کمیته مواکب ستاد مراسم تشییع و تدفین در استان همدان با اشاره به روند آغاز خدمات‌رسانی از روز پنج‌شنبه افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده علاوه بر زائران استان‌های همجوار، زائران کشورهای همسایه نیز که از مسیر همدان عبور می‌کنند، از خدمات اسکان و پذیرایی بهره‌مند شوند.

وی در خصوص موکب‌های در استان گفت: در حال حاضر ۱۹۰ موکب و ایستگاه صلواتی در سراسر استان همدان فعال هستند که این آمار شامل ۵۰ موکب اسکان و تغذیه دارند و ۱۰ موکب سیار و ۱۳۰ ایستگاه صلواتی مستقر در میادین و خیابان‌های اصلی مستقر هستند.

موسوی تاکید کرد: مجموعه زیرساخت‌های استان به‌گونه‌ای آماده‌سازی شده که در یک شب 50 هزار نفر زائر و مهمان داشته باشیم توانایی اسکان و پذیرایی از آنها وجود دارد اما به دلیل عجله زائران برای حضور به‌موقع در مراسم‌های اصلی، ماندگاری زائران در استان کوتاه‌مدت است، اما تمامی ظرفیت‌ها تا پایان مراسم‌های تشییع رهبر شهید تهران، قم و مشهد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با تاکید بر مردمی بودن این حرکت بزرگ تصریح کرد: تمامی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در همدان با اتکا به نذورات و حمایت‌های مردمی اداره می‌شوند و هیچ‌گونه وابستگی دولتی در بحث پذیرایی و تغذیه وجود ندارد.

مسئول کمیته مواکب ستاد مراسم تشییع و تدفین در استان همدان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این ایام تنها وظیفه پشتیبانی زیرساختی مانند تامین انشعابات آب و برق و ... را بر عهده دارند.

وی در خصوص زمان پایان فعالیت این ایستگاه‌ها خاطرنشان کرد: خدمات اسکان و تغذیه تا پایان مراسم خاکسپاری رهبر شهید در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت.

موسوی ادامه داد: بعد از مراسم تشییع رهبر شهید مواکب جمع‌آوری نخواهند شد چرا که با توجه به نزدیکی به ایام اربعین حسینی تجهیزات برای آماده‌سازی برای میزبانی بزرگ از زائران کربلا حفظ می‌شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی استان همدان در مسیر زائران کربلا یادآور شد: در سال‌های گذشته شاهد تردد بیش از ۶.۵ میلیون زائر از استان همدان در ایام اربعین بودیم و با توجه به اینکه زائران ۱۹ استان کشور از این مسیر عبور می‌کنند، حفظ این ساختارهای مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین یک ضرورت است.