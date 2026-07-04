به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت برق منطقهای هرمزگان، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در حوزه انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی را از مهمترین راهکارهای تأمین پایدار برق کشور دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی هرمزگان برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی، اظهار داشت: امروز توسعه نیروگاههای خورشیدی تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، افزایش امنیت انرژی و پاسخگویی به نیاز روزافزون مصرف است.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساختهای تولید برق باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، افزود: صرف افزایش تولید، پاسخگوی نیاز آینده نخواهد بود و اصلاح الگوی مصرف، مکمل اصلی توسعه زیرساختهای انرژی است.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرما، از عموم مردم استان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در استفاده از وسایل برقی، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط ناترازی انرژی همراهی کنند.
وی تصریح کرد: همکاری مردم در مدیریت مصرف، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، نقش مؤثری در جلوگیری از اعمال خاموشیهای ناشی از کمبود سراسری برق خواهد داشت و این همراهی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال منافع عمومی است.
امام جمعه بندرعباس همچنین بر اهمیت فرهنگسازی مستمر در حوزه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: آموزش صحیح مصرف برق باید از سنین پایین و در محیط خانواده، مدارس و مراکز آموزشی آغاز شود تا نسل آینده با فرهنگ استفاده بهینه از منابع انرژی رشد کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه سرمایهگذاری بیشتری در حوزه آموزش و فرهنگسازی انجام شود، آثار آن در کاهش مصرف، حفظ منابع ملی و افزایش بهرهوری شبکه برق در سالهای آینده نمایانتر خواهد شد.
آیتالله عبادیزاده در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه صنعت برق هرمزگان، بر استمرار برنامههای اطلاعرسانی، آموزشی و توسعه زیرساختهای نوین انرژی در استان تأکید کرد.
نظر شما