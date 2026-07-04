به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال خلیلی از اجرای طرح ویژه ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان بهمنظور تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای در روزهای پیشرو خبر داد و گفت: ۱۷ مجتمع خدمات رفاهی زنجان برای خدمترسانی به زائران وداع از پیکر رهبر شهید آماده هستند.
وی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای استان، افزود: با توجه به ضرورت تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیرهای مواصلاتی، بهویژه برای مسافرانی که از محورهای استان زنجان تردد میکنند، مجموعهای از اقدامات گسترده ایمنسازی در دستور کار ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قرار گرفته است.
خلیلی در ادامه افزود: عملیات ایمنسازی در محورهای غرب به شرق، شامل آزادراههای زنجان - تبریز و زنجان - قزوین، با اولویت در حال اجراست و در همین راستا عملیات راهداری محوری در ۱۰۰ کیلومتر از محور زنجان - قزوین با هدف ارتقای سطح ایمنی و کاهش مخاطرات جادهای انجام شده است.
رئیس اداره ایمنی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با اشاره به سایر اقدامات انجام شده، تصریح کرد: علاوه بر اجرای عملیاتهای روسازی، بیش از ۵۰۰ مترمربع از تابلوهای اخطاری و انتظامی که دچار نقص یا فرسودگی شده بودند، در حال اصلاح و بازسازی است.
خلیلی ادامه داد: خطکشی مسیرها، تعمیر روشناییهای طولی در محورهای شریانی، تعمیر حفاظهای ایمنی، آشکارسازی نقاط مستعد حادثه و سایر اقدامات مرتبط با ایمنسازی نیز بهصورت مستمر و شبانهروزی در حال انجام است تا دید کافی برای رانندگان، بهویژه در ساعات شب، فراهم شود.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای راهداری برای خدماترسانی به مسافران، گفت: تیمهای گشت راهداری بهصورت شبانهروزی در همه محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و ضمن پایش مستمر وضعیت راهها، آمادگی ارائه خدمات امدادی و کمکرسانی به خودروهای در راه مانده را دارند.
رئیس اداره ایمنی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به توصیههای عوامل راهداری و پرهیز از شتابزدگی، زمینه انجام سفری ایمن برای خود و سایر هموطنان را فراهم کنند.
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