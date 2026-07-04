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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

خلیلی: طرح ویژه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی زنجان اجرا می شود

خلیلی: طرح ویژه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی زنجان اجرا می شود

زنجان-  رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طرح ویژه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی زنجان برای ایمنی ‌زائران وداع با پیکر رهبر شهید اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال خلیلی از اجرای طرح ویژه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان به‌منظور تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در روزهای پیش‌رو خبر داد و گفت: ۱۷ مجتمع خدمات رفاهی زنجان برای خدمت‌رسانی به زائران وداع از پیکر رهبر شهید آماده هستند.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای استان، افزود: با توجه به ضرورت تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیرهای مواصلاتی، به‌ویژه برای مسافرانی که از محورهای استان زنجان تردد می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده ایمن‌سازی در دستور کار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار گرفته است.

خلیلی در ادامه افزود: عملیات ایمن‌سازی در محورهای غرب به شرق، شامل آزادراه‌های زنجان - تبریز و زنجان - قزوین، با اولویت در حال اجراست و در همین راستا عملیات راهداری محوری در ۱۰۰ کیلومتر از محور زنجان - قزوین با هدف ارتقای سطح ایمنی و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به سایر اقدامات انجام‌ شده، تصریح کرد: علاوه بر اجرای عملیات‌های روسازی، بیش از ۵۰۰ مترمربع از تابلوهای اخطاری و انتظامی که دچار نقص یا فرسودگی شده بودند، در حال اصلاح و بازسازی است.

خلیلی ادامه داد: خط‌کشی مسیرها، تعمیر روشنایی‌های طولی در محورهای شریانی، تعمیر حفاظ‌های ایمنی، آشکارسازی نقاط مستعد حادثه و سایر اقدامات مرتبط با ایمن‌سازی نیز به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال انجام است تا دید کافی برای رانندگان، به‌ویژه در ساعات شب، فراهم شود.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای راهداری برای خدمات‌رسانی به مسافران، گفت: تیم‌های گشت راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در همه محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و ضمن پایش مستمر وضعیت راه‌ها، آمادگی ارائه خدمات امدادی و کمک‌رسانی به خودروهای در راه مانده را دارند.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به توصیه‌های عوامل راهداری و پرهیز از شتاب‌زدگی، زمینه انجام سفری ایمن برای خود و سایر هموطنان را فراهم کنند.

کد مطلب 6879301

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