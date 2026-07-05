گلستان مقصد ۵۴ هزار تردد طی دو روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد امت، طی دو روز گذشته ۵۴ هزار تردد ورودی به استان گلستان ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تردد خودروهای غیربومی مربوط به استان تهران با ۲۲ درصد و پس از آن استان خراسان رضوی با ۲۰ درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ترددهای خروجی استان گفت: در همین بازه زمانی، ۳۶ هزار تردد خروجی از محورهای مواصلاتی گلستان به ثبت رسیده است.