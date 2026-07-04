دعوت از مردم مازندران برای حضور در آیین وداع و تشییع امام شهید ایران

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مردم استان دعوت کرد تا با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید و خانواده معزز ایشان، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش بگذارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تسلیت این ضایعه، حضور پرشور مردم در آیین وداع و تشییع امام شهید را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و انسجام ملی دانست و از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان خواست در این مراسم تاریخی حضوری گسترده داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه امام شهید در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب، تأکید کرد: حضور مردم در این مراسم، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و استمرار مسیر شهیدان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی تأکید و اظهار کرد: ملت ایران با حفظ وحدت و تبعیت از مسیر ولایت، راه شهیدان را با استقامت ادامه خواهد داد.

محمدی لائینی در پایان از اقشار مختلف مردم استان خواست با حضور آگاهانه و باشکوه در آیین‌های وداع و تشییع، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.