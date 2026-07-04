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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

دعوت از مردم مازندران برای حضور در آیین وداع و تشییع امام شهید ایران

دعوت از مردم مازندران برای حضور در آیین وداع و تشییع امام شهید ایران

ساری- نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، از مردم استان دعوت کرد تا با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید و خانواده معزز ایشان، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌ها نشان دهند.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مردم استان دعوت کرد تا با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید و خانواده معزز ایشان، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش بگذارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تسلیت این ضایعه، حضور پرشور مردم در آیین وداع و تشییع امام شهید را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و انسجام ملی دانست و از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان خواست در این مراسم تاریخی حضوری گسترده داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه امام شهید در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب، تأکید کرد: حضور مردم در این مراسم، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و استمرار مسیر شهیدان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی تأکید و اظهار کرد: ملت ایران با حفظ وحدت و تبعیت از مسیر ولایت، راه شهیدان را با استقامت ادامه خواهد داد.

محمدی لائینی در پایان از اقشار مختلف مردم استان خواست با حضور آگاهانه و باشکوه در آیین‌های وداع و تشییع، بار دیگر همبستگی و وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6879312

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